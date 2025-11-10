El doloroso desahogo de Steffi Méndez mientras espera volver a ver a su hijo: "Mamá te extraña mucho"

10 nov. 2025 - 11:36 hrs.

Steffi Méndez ha tenido que acostumbrarse a despedirse de su hijo, Gio, cada vez que el pequeño se va durante días a casa de su padre, el músico Dante Lindhe. Esto, en el marco de la tuición compartida que ambos acordaron tras el conflicto legal que aún los enfrenta.

Desde su separación, la hija mayor de Leo "DJ" Méndez ha sido abierta respecto a lo complejo que ha sido el último año, especialmente por las maniobras de su expareja, quien —según ha contado— ha intentado desacreditarla como madre ante la justicia.

El doloroso desahogo de Steffi Méndez mientras espera volver a ver a su hijo

A través de su cuenta de Instagram, la influencer ha compartido con sus seguidores sus sensaciones, remarcando que su bebé es su motor para sobrellevar cualquier adversidad. Este domingo, Steffi reposteó en sus historias un video que subió tiempo atrás a TikTok junto a Gio.

En el clip, donde se le ve disfrutando junto a su pequeño, la joven celebró que en pocas horas su hijo regresaría a casa, tras una espera que para ella fue bastante dolorosa. "Mañana llegas a mi casa, mi reysito. Mamá te extraña mucho, tanto que se me va a romper el corazón", manifestó.

Steffi Méndez y Gio/Instagram

Actualmente, Steffi se encuentra dedicada a la creación de contenido, incluso abrió su propio canal de YouTube para mostrar más sobre su vida. En paralelo, está incursionando en el mundo del emprendimiento con lo que sería su propia línea de cuidado capilar.

Semanas atrás, también sorprendió al anunciar un nuevo desafío académico al comenzar a estudiar una carrera en Suecia. "Voy a estudiar para ser matrona y partí el lunes. Son un par de años, pero estoy motivada", contó en ese entonces.

