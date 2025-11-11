"Jamás vas a ser una Pamela Díaz": Dany Aránguiz arremete contra Mariela Sotomayor tras tenso cruce en pantalla

11 nov. 2025 - 10:31 hrs.

El pasado viernes, Daniela Aránguiz y Mariela Sotomayor protagonizaron un tenso enfrentamiento en "Only Fama", mientras abordaban la denuncia de Roxana Muñoz contra Jorge "Kike" Acuña, a quien acusa de no hacerse cargo de la hija que tienen en común.

Durante la transmisión, Sotomayor enseñó un documento con los pagos que supuestamente habría realizado el exfutbolista en beneficio de la menor, acción que Aránguiz cuestionó con dureza, recordando que "es la obligación" de Acuña cumplir con ello y advirtiendo que "es complicado mostrar papeles judiciales que quizás estén medio enredados".

Dany Aránguiz arremete contra Mariela Sotomayor tras tenso cruce en pantalla

Más tarde, la periodista habló del conflicto con Michael Roldán y no dudó en enviarle un contundente mensaje a la exchica "Mekano": "Ella no me va a venir a enseñar a mí cómo hacer mi trabajo. Yo no soy arquitecta de interiores, entonces cómo me va a enseñar ella, a mí, a hacer mi pega".

Fiel a su estilo frontal, Aránguiz recogió el guante en el programa "Sígueme", donde se desempeña como panelista, y aprovechó el espacio para lanzar un filoso dardo contra su colega: "Mariela es una excelente periodista de espectáculo, pero nunca jamás vas a ser una Pamela Díaz, ni una Cote López, ni un rostro, ni una figura televisiva".

Daniela Aránguiz/Instagram

Además, Aránguiz fue aún más lejos y lanzó una frase incendiaria, dejando claro que, según ella, Mariela no tiene posibilidades de convertirse en una figura mediática: "Tú eres una excelente periodista, pero jamás vas a ser lo que tanto anhelas y tanto te has operado para llegar a ser".

La opinóloga no se quedó ahí y acusó a Mariela de intentar sacar provecho del conflicto para ganar "portadas", apuntando que ese sería el verdadero motivo detrás de la discusión: "Por sí misma, ella no va a tener portadas y no va a salir en ningún lado, no van a hablar de ella porque no es tema, porque es fome su vida. (…) Entonces, ¿qué tiene que hacer? Agarrarse con alguien que va a tener prensa o repercusiones como ahora", aseveró Daniela.

Todo sobre Famosos chilenos