Daniela Aránguiz respaldó con todo a Claudio Valdivia tras ver su llanto por Jorge Valdivia: "Le creo sus lágrimas"

07 nov. 2025 - 18:30 hrs.

Claudio Valdivia recordó en un programa de CHV los meses que su hermano, Jorge Valdivia, estuvo en prisión preventiva, tras ser imputado por los delitos de violación y abuso sexual, por los cuales aún se encuentra investigado, aunque cumpliendo la cautelar de reclusión nocturna domiciliaria.

El hermano del exfutbolista no contuvo sus lágrimas al recordar esto, y el momento generó una inmediata reacción de Daniela Aránguiz en TV+ espacio donde la panelista quiso destacar la autenticidad del dolor de su excuñado y, sobre todo, empatizar con él.

Daniela da todo su apoyo

Aránguiz comenzó asegurando que la emoción de Claudio era completamente real. “Yo puedo dar fe de que esas lágrimas sí son reales. Claudio estaba hablando del episodio cuando Jorge estaba preso”, señaló en vivo, dejando claro que entiende perfectamente lo que significó ese periodo para él.

Luego profundizó en la estrecha relación entre los hermanos Valdivia y en cómo eso influyó en la reacción de Claudio: "(Jorge) Es como su padre, su hermano, el hombre que lo ha ayudado en todo, la persona que le ha dado la mano, la persona que veía para arriba como su ídolo, su todo”, explicó.

Claudio y Jorge

Aránguiz también recordó gestos concretos que evidenciaron el compromiso de Claudio con Jorge durante la detención, aseverando que Claudio fue "el que se mamaba las filas de dos horas para poder entrarle un kilo de pan a Jorge cuando estaba preso”, relató.

Desde su propia experiencia, Daniela reafirmó que entiende profundamente el dolor que Claudio expresó en el estelar. “Vivió una experiencia superfuerte, que yo también la viví. Ver a tu hermano sufrir de la manera que lo vimos sufrir... yo le creo todas sus lágrimas”, cerró.