"La verdad siempre sale a la luz": El misterioso mensaje que publicó Kel Calderón en redes sociales

11 nov. 2025 - 09:24 hrs.

Un misterioso mensaje fue el que publicó en redes sociales la influencer y abogada Kel Calderón, el cual lanzó sin un destinatario claro, lo que abrió la puerta a las especulaciones y rumores de parte de los internautas y sus propios seguidores.

En horas de la mañana de este lunes 10 de noviembre, Kel acudió a su cuenta de Instagram y decidió compartir una historia, citando a una frase escrita por otra cuenta, agregándole una reflexión personal.

El mensaje de Kel Calderón

La hija de Raquel Argandoña publicó una historia en la que dice, "la vida pone todo en su lugar. A cada rey en su trono y a cada payaso en su circo", frase que quiere decir que con el tiempo, las personas toman el lugar que merecen, ya sea por sus acciones o inacciones.

Una cita que ha sido ampliamente viralizada en redes sociales, por parte de páginas que se dedican a escribir mensajes motivacionales, y que en ningún caso corresponde a la autoría de la abogada.

Kel Calderón

Lo que sí es propio de Calderón, es el mensaje que ella misma se encargó de escribir justo abajo de aquella cita, reforzando la oración, aunque sin especificar un destinatario ni la situación por la que optó subir esta historia.

"La vida es demasiado justa, la verdad siempre sale a la luz", indicó, dejando en el aire la indirecta, aunque claro está que los famosos y usuarios de redes sociales nunca publican las cosas sin un motivo detrás.

Historia de Kel Calderón

Todo sobre Famosos chilenos