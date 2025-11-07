Kel Calderón sorprende a sus seguidores con nuevo cambio de look: "Hace mucho que no lo usaba así"

07 nov. 2025 - 17:30 hrs.

La abogada e influencer chilena Kel Calderón sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al revelar un nuevo cambio de look tras responder preguntas de sus followers en Instagram.

La evidencia quedó al descubierto luego que la influencer subiera una historia con el mensaje “Ya saben que hacer”, permitiendo que sus seguidores le realizaran preguntas.

En ese contexto, alguien le preguntó si se había cortado el cabello, a lo que Calderón confirmó que se había realizado el cambio de look el pasado martes en el estudio de su peluquero.

El cambio de look que enamoró a la influencer

“Sí, hace mucho que tenía mi pelito igual, así que el martes fui donde mi @enriquelopezestudio y lo cortamos full”, dijo la influencer. Si bien confesó que hace tiempo mantenía su cabello corto, admitió que quedó encantada con los resultados del nuevo cambio.

“Si soy honesta, amo tener el pelo más cortito. Hace mucho que no lo usaba así y amé el resultado”, expresó.

En otra historia, la abogada publicó un video mientras su estilista jugaba con su cabello, evidenciando una Kel maravillada con el cambio estilístico de su nuevo look.

Además, aprovechó de publicar dos opciones bajo la pregunta “Así quedó, qué dicen ustedes”, dejando la opción de votar por “me encanta” o “prefería tu pelo largo”.

Esta estrategia permitió que sus millones de seguidores participaran y expresaran sus opiniones sobre la nueva imagen de la influencer.

@k3lcalderon Instagram

@k3lcalderon Instagram

