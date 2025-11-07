Metro de Santiago funcionará por dos días hasta las 00:30 horas: ¿Cuándo y en qué estaciones?
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Metro de Santiago informó este viernes una modificación en el horario de cierre del tren subterráneo en el marco del concierto de Dua Lipa, artista que llega a Chile para presentar su último álbum Radical Optimism en el Estadio Nacional, Región Metropolitana.
Por esta razón, varias estaciones de Línea 3 y 6 se verán afectadas con restricciones de ingreso o salida, información que Metro ya comunicó durante esta jornada a los usuarios del sistema.
¿Cuándo y qué estaciones?
Según informó Metro, este martes 11 y miércoles 12 de noviembre se extenderá el horario de cierre hasta las 00:30 horas en algunas estaciones de Línea 3 y Línea 6. Estas son:
Solo ingreso L6
- Estadio Nacional
- Ñuble
- Ñuñoa
Solo salida L3
- Plaza Quilicura
- Conchalí
- Hospitales
- U. de Chile
- Irarrázaval
- Ñuñoa
- Plaza Egaña
Solo salida L6
- Cerrillos
- Franklin
- Ñuble
- Ñuñoa
- Inés de Suárez
- Los Leones
Combinación
- Ñuñoa (L3–L6).
Finalmente, Metro hace un llamado a que “planifiques tu viaje, cargues tu bip! con tiempo, y disfrutes del concierto con responsabilidad”.
? ¡Atención! Este martes 11 y miércoles 12 de noviembre, extendemos el horario hasta las 00:30 hrs en algunas estaciones de #L6 y #L3 por concierto de Dua Lipa en Estadio Nacional.— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 7, 2025
?Solo ingreso #L6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa
?Solo salida #L3: Plaza Quilicura,… pic.twitter.com/fjI91v2rdN
