Metro de Santiago funcionará por dos días hasta las 00:30 horas: ¿Cuándo y en qué estaciones?

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó este viernes una modificación en el horario de cierre del tren subterráneo en el marco del concierto de Dua Lipa, artista que llega a Chile para presentar su último álbum Radical Optimism en el Estadio Nacional, Región Metropolitana.

Por esta razón, varias estaciones de Línea 3 y 6 se verán afectadas con restricciones de ingreso o salida, información que Metro ya comunicó durante esta jornada a los usuarios del sistema.

 

¿Cuándo y qué estaciones?

Según informó Metro, este martes 11 y miércoles 12 de noviembre se extenderá el horario de cierre hasta las 00:30 horas en algunas estaciones de Línea 3 y Línea 6. Estas son:

Solo ingreso L6

  • Estadio Nacional
  • Ñuble
  • Ñuñoa

Solo salida L3

  • Plaza Quilicura
  • Conchalí
  • Hospitales
  • U. de Chile
  • Irarrázaval
  • Ñuñoa
  • Plaza Egaña

Solo salida L6

  • Cerrillos
  • Franklin
  • Ñuble
  • Ñuñoa
  • Inés de Suárez
  • Los Leones

Combinación

  • Ñuñoa (L3–L6).

Finalmente, Metro hace un llamado a que “planifiques tu viaje, cargues tu bip! con tiempo, y disfrutes del concierto con responsabilidad”.

