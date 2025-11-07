Metro de Santiago: ¿Cuándo se inaugurarán las nuevas líneas del sistema de transportes?

07 nov. 2025 - 11:00 hrs.

A pesar de que en el último tiempo ha presentado problemas en el servicio, sin duda de que el Metro de Santiago es un tremendo orgullo para los capitalinos. Con un gran prestigio internacional y una tecnología que destaca sobre otros países de la región, el sistema de transportes destaca sobre otros de la región y de varias partes del mundo.

Actualmente, Metro cuenta con seis líneas, pero con una serie de otros tramos en construcción que extenderán los kilómetros que abarca el servicio, mejorando la calidad de vida de millones de usuarios.

¿Cuándo se inaugurarán las nuevas líneas del metro?

Línea 7

Tendrá 26 kilómetros y 19 estaciones, beneficiando a más de un millón y medio de personas de siete comunas de la capital y en general a todos los habitantes de Santiago, ya que unirá Renca con Vitacura en solo 37 minutos, lo que equivale a la mitad del tiempo de traslado que ese recorrido tarda actualmente a través del sistema de transporte en superficie. Se espera que entre en operación el 2028.

Línea 8

Contará con 19 kilómetros de longitud, beneficiará a 1,9 millones de habitantes y el tiempo de viaje se estima en 23 minutos, en un recorrido que va desde Tobalaba hasta Puente Alto.

Se estima que estará operativa en dos etapas de entrega: 2032 y 2033.

Línea 9

Tendrá 27 kilómetros de longitud. Beneficiará a dos millones de habitantes gracias a sus 19 estaciones que van desde la comuna de Recoleta a Puente Alto, en un lapso de 35 minutos.

Su puesta en operación será en tres etapas: el tramo 1 tendrá 14,3 kilómetros en 10 estaciones y estará funcionando en 2030, el segundo tramo constará de cuatro estaciones que estarán abiertas al público en 2032. Y finalmente, el tercer tramo, de unos nueve kilómetros, tendrá su puesta en marcha el 2033.

