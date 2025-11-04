Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: En Vivo: Mucho Gusto

Metro de Santiago restablece servicio en Línea 2: Toda la red está disponible

¿Qué pasó?

Metro de Santiago restableció el servicio en las estaciones de la Línea 2 que habían sido cerradas a causa de una "persona en la vía".

Tres fueron las estaciones que permanecieron cerradas por más de una hora este martes:

  • Patronato
  • Cal y Canto
  • Santa Ana

Lo más visto de Nacional

A las 11:19 horas, Metro informó que la Línea 2 volvió a estar operativa, con lo que toda la red está disponible

Ir a la siguiente nota

Justificativo de Metro

Ante el atraso que puede haber generado la interrupción del servicio, Metro detalló que los usuarios pueden solicitar un justificativo de atraso a través de su canal de atención a clientes (pincha aquí).

Leer más de

Notas relacionadas