Metro de Santiago restablece servicio en Línea 2: Toda la red está disponible

04 nov. 2025 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago restableció el servicio en las estaciones de la Línea 2 que habían sido cerradas a causa de una "persona en la vía".

Tres fueron las estaciones que permanecieron cerradas por más de una hora este martes:

Patronato

Cal y Canto

Santa Ana

A las 11:19 horas, Metro informó que la Línea 2 volvió a estar operativa, con lo que toda la red está disponible.

Justificativo de Metro

Ante el atraso que puede haber generado la interrupción del servicio, Metro detalló que los usuarios pueden solicitar un justificativo de atraso a través de su canal de atención a clientes (pincha aquí).