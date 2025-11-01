¿Vas al concierto de Linkin Park?: Revisa el horario especial que tendrá Metro este domingo

01 nov. 2025 - 20:42 hrs.

¿Qué pasó?

El regreso de Linkin Park a los escenarios chilenos promete una jornada inolvidable este domingo, cuando la banda se presente en el Estadio Nacional en el marco de su gira mundial From Zero World Tour, ahora liderada por la vocalista Emily Armstrong.

El espectáculo está programado para comenzar a las 21:00 horas y congregará a miles de fanáticos que esperan corear los clásicos del grupo estadounidense.

¿Cómo operará Metro por el concierto de Linkin Park?

Ante la masiva asistencia que se espera, Metro de Santiago anunció una extensión en su horario de funcionamiento para facilitar el retorno del público tras el concierto.

La empresa informó que algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 permanecerán abiertas hasta las 00:30 horas, con accesos diferenciados para ingreso y salida.

De acuerdo con el comunicado, las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa funcionarán exclusivamente para ingreso por Línea 6, mientras que las salidas estarán habilitadas en Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña en la Línea 3, y en Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones en la Línea 6.

Metro precisó además que la combinación entre ambas líneas en la estación Ñuñoa se mantendrá disponible durante el horario extendido.

Con estas medidas, la capital se prepara para recibir a uno de los conciertos más esperados del año, en una noche que marcará el reencuentro de Linkin Park con su público chileno.

