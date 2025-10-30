Metro de Santiago normaliza su servicio tras cerrar siete estaciones de la Línea 1

30 oct. 2025 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, Metro de Santiago informó que el servicio fue suspendido en siete estaciones de la Línea 1, debido a la presencia de una persona en las vías, pero luego de poco más de una hora se normalizó la situación.

Debido a lo ocurrido, incluso una de las combinaciones con Línea 5 no estuvo disponible.

¿Qué estaciones no estuvieron disponibles?

"Por persona en la vía, servicio en Línea 1 solo está disponible de Estación Central a Los Dominicos", señaló el tren subterráneo en su cuenta de X durante el procedimiento.

En específico, las siguientes estaciones estuvieron cerradas:

San Pablo L1 (combinación suspendida)

Neptuno

Pajaritos

Las Rejas

Ecuador

San Alberto Hurtado

Universidad de Santiago

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

Todo sobre Metro de Santiago