Metro de Santiago normaliza su servicio tras cerrar siete estaciones de la Línea 1
¿Qué pasó?
En la tarde de este jueves, Metro de Santiago informó que el servicio fue suspendido en siete estaciones de la Línea 1, debido a la presencia de una persona en las vías, pero luego de poco más de una hora se normalizó la situación.
Debido a lo ocurrido, incluso una de las combinaciones con Línea 5 no estuvo disponible.
¿Qué estaciones no estuvieron disponibles?
"Por persona en la vía, servicio en Línea 1 solo está disponible de Estación Central a Los Dominicos", señaló el tren subterráneo en su cuenta de X durante el procedimiento.
En específico, las siguientes estaciones estuvieron cerradas:
- San Pablo L1 (combinación suspendida)
- Neptuno
- Pajaritos
- Las Rejas
- Ecuador
- San Alberto Hurtado
- Universidad de Santiago
¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?
Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.
En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.
Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.
