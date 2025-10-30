Logo Mega

Metro de Santiago normaliza su servicio tras cerrar siete estaciones de la Línea 1

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, Metro de Santiago informó que el servicio fue suspendido en siete estaciones de la Línea 1, debido a la presencia de una persona en las vías, pero luego de poco más de una hora se normalizó la situación.

Debido a lo ocurrido, incluso una de las combinaciones con Línea 5 no estuvo disponible.

¿Qué estaciones no estuvieron disponibles?

"Por persona en la vía, servicio en Línea 1 solo está disponible de Estación Central a Los Dominicos", señaló el tren subterráneo en su cuenta de X durante el procedimiento.

En específico, las siguientes estaciones estuvieron cerradas: 

  • San Pablo L1 (combinación suspendida)
  • Neptuno 
  • Pajaritos 
  • Las Rejas 
  • Ecuador 
  • San Alberto Hurtado 
  • Universidad de Santiago 

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

