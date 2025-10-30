Pasaje del transporte público en Santiago: Estos son los dos grupos que pueden tener rebaja en Metro, buses y trenes EFE
El sistema de transporte público de Santiago es uno de los más modernos y completos de Latinoamérica, comprendiendo una red de 149 kilómetros del Metro de Santiago, 6.500 buses de Red Movilidad y una línea de tren de cercanía de EFE hacia Nos.
Si bien todos estos modos tienen una tarifa integrada, su precio también es uno de los más altos del continente: fluctuando entre los $710 y los $870, según el horario.
Considerando estos valores, no es raro que varias personas estén disconformes con el gran porcentaje de gasto que significa moverse por la capital; sin embargo, hay algunos grupos que tienen derecho a optar a una rebaja en el precio de su pasaje de transporte público.
¿Quiénes pueden tener rebaja en el pasaje?
Según lo dispuesto por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DPTM), quienes pueden acceder a las rebajas en el pasaje en todo horario son dos grupos: los estudiantes y los adultos mayores.
Los estudiantes de enseñanza básica tiene un pasaje de costo $0, mientras que en la enseñanza media y superior la tarifa llega a los $250 las 24 horas del día, los siete días de la semana y con todos los beneficios de integración del sistema.
En tanto, para los adultos mayores existen dos tipos de tarifas: una tarifa preferencial de $250 en el Metro para quienes tienen la tarjeta TAM y reciben una pensión, y la tarifa adulto mayor integrada de todo el sistema que $370 para todos los mayores de 65 años.
