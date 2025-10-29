Instalan casilleros inteligentes en el Metro de Santiago: Ahora podrás retirar compras online en estas estaciones

29 oct. 2025 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago dio a conocer este miércoles una nueva iniciativa que permitirá a los pasajeros retirar compras online en casilleros inteligentes instalados dentro de las estaciones.

Se trata de "Walkers", una alianza con las empresas Kubi y Blue Express de Copec que busca facilitar a los usuarios de la red subterránea el acceso a puntos de retiro de compras que hagan por internet.

A través de su cuenta de X, la compañía estatal señaló que se trata de "un sistema seguro y sustentable", ya que solo se puede abrir el casillero con un código secreto.

Por otro lado, la compañía estatal detalló que actualmente 22 estaciones ya cuentan con casilleros habilitados, y que la meta es alcanzar las 100 estaciones con puntos de retiro para 2026.

¿Cuáles son las estaciones con casilleros para retirar compras?

Según informó Metro de Santiago, los casilleros ya están disponibles en las siguientes estaciones:

Línea 1 : Universidad de Chile, Tobalaba, Los Leones, Baquedano, Pedro de Valdivia, Manquehue, Escuela Militar, Pajaritos y San Pablo

: Universidad de Chile, Tobalaba, Los Leones, Baquedano, Pedro de Valdivia, Manquehue, Escuela Militar, Pajaritos y San Pablo Línea 2 : Los Héroes, Hospital El Pino, Cal y Canto

: Los Héroes, Hospital El Pino, Cal y Canto Línea 3 : Irarrázaval, Plaza Egaña

: Irarrázaval, Plaza Egaña Línea 4 : Simón Bolívar, Plaza de Puente Alto, Vicente Valdés

: Simón Bolívar, Plaza de Puente Alto, Vicente Valdés Línea 5 : Plaza de Armas, San Joaquín, Santa Ana, Quinta Normal

: Plaza de Armas, San Joaquín, Santa Ana, Quinta Normal Línea 6: Franklin

¿Qué dijeron desde Metro de Santiago sobre la iniciativa?

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, señaló que "hoy en día existe mucho e-commerce, existe mucho despacho de paquetes hacia los domicilios, hacia las casas, y lo que estamos ofreciendo aquí es un servicio de última milla".

"Va a permitir que las personas puedan hacer sus compras en cualquier comercio a través de internet y puedan seleccionar la opción de entrega de sus paquetes, de su producto aquí, en alguna de las estaciones de Metro", agregó.

"Será al paso, en una transacción y en un retiro de sus paquetes que va a tomar 12 segundos, es decir, extremadamente rápido, extremadamente autónomo. A la hora que más les convenga van a poder retirar sus productos", destacó.

