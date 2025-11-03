Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 1 tras cierre de tres estaciones

03 nov. 2025 - 09:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Metro de Santiago anunció la normalización del servicio en la Línea 1, luego de que la presencia de una persona en la vía provocara el cierre de las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos.

"L1 retoma su servicio" indicó el tren subterráneo casi una hora después de haber informado en sus redes sociales que "por persona en la vía, servicio en L1 solo está disponible desde estación Las Rejas a Los Dominicos".

Como consecuencia del cierre de la estación San Pablo, la combinación entre la Línea 5 y la Línea 1 en dicho también estuvo suspendida, aunque los pasajeros podían combinar entre ambas líneas en la estación Baquedano.

Por su parte, Red Movilidad desplegó buses "Apoyo Metro" que "se encuentran haciendo bucle entre San Pablo y Las Rejas" para apoyar durante la contingencia.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

