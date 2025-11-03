Metro interrumpe servicio de Línea 1 por segunda vez en el día: Cuatro estaciones están cerradas

03 nov. 2025 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó a las 15:40 horas de este lunes 3 de noviembre la interrupción del servicio de la Línea 1 a causa de una "persona en la vía".

¿Qué estaciones de Línea 1 cerraron?

Desde la institución explicaron que el servicio solo está disponible desde estación San Pablo-Los Héroes y Baquedano-Los Dominicos.

En consecuencia, son cuatro las estaciones cerradas:

Universidad Católica

Santa Lucía

Universidad de Chile (combinación con Línea 3 suspendida)

(combinación con Línea 3 suspendida) La Moneda

Anteriormente, a las 8:54 de la mañana de esta misma jornada, el servicio en Línea 1 también fue interrumpido por el mismo motivo, lo que obligó a cerrar Pajaritos, Neptuno y San Pablo hasta las 9:49 horas.

Alternativas de viaje

Tras el reciente cierre de las estaciones de Línea 1, Red Movilidad anunció que operarán buses de apoyo para completar el tramo de Los Héroes a Baqueano y viceversa.

Asimismo, informaron de un refuerzo en el servicio de buses de los recorridos 412-106-401-405-418-419-421-423--424-516-210-210v-210.

