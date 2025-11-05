Tendrá cintas transportadoras: Así será el acceso a la estación Baquedano de la Línea 7 de Metro

05 nov. 2025 - 15:19 hrs.

En términos de transporte público, uno de los proyectos más ambiciosos que están impulsándose en el país es la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago. Concebida como la más moderna de Sudamérica, la iniciativa entrará en servicio en 2028 y beneficiará cerca de 1,6 millones de personas.

Sus 19 estaciones se distribuirán en 26 kilómetros que atravesarán Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia, Las Condes y Vitacura. Cuando sea inaugurada, las tres comunas en negrita se incorporarán por primera vez a la red de Metro.

Ofrecerá cinco combinaciones con otros trayectos subterráneos. Inclusive, tendrá "estaciones triple", en el sentido de que serán el punto en común de tres líneas. Por ejemplo, en Baquedano, los pasajeros podrán conectar con Línea 1, Línea 5 o Línea 7; y en Puente Cal y Canto, con Línea 2, Línea 3 o Línea 7.

Así será el acceso de estación Baquedano de Línea 7

La tramitación ambiental de la Línea 7 comenzó en junio de 2019 y pocos meses bastaron para la aparición de las primeras complicaciones. En el proyecto original, Metro planteaba construir un acceso a la estación Baquedano, en el sector oriente del Parque Forestal, lo que molestó a vecinos del sector.

La estatista llegó a un acuerdo con el municipio de Santiago, el Consejo de Monumentos Nacionales y organizaciones vecinales en 2022, determinándose no intervenir el espacio natural. Al año siguiente, informó que la entrada se emplazaría en el Parque José Domingo Gómez, en la comuna de Recoleta, a solo pasos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y justo donde funciona una feria artesanal.

Si bien la construcción de la L7 fue aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental, el acceso de la futura estación se presentó como un proyecto aparte y hoy sigue bajo estudio. De ser visado bajo las condiciones que propone Metro, su frontis lucirá así:

Así se verá el acceso a la estación Baquedano de la Línea 7 (Metro de Santiago)

¿Cómo será la estación Baquedano de la Línea 7 por dentro?

Detalles en el interior de la estación sacarán a relucir su apodo de ser "la más moderna de Sudamérica". En primer lugar, un túnel de 140 metros cruzará el río Mapocho y la Costanera Norte para conectar Baquedano de la Línea 7 con el Baquedano de las Líneas 1 y 5.

Dado que la distancia es considerable, los pasajeros podrán movilizarse a través de cintas transportadoras, similares a las que tiene el aeropuerto. También tendrá un ascensor con capacidad de hasta 22 personas, el que los dejará cerca de boletería.

Así serán las cintas transportadoras de la estación Baquedano de la Línea 7 (Metro de Santiago)

