Metro de Santiago ya lanzó su tarjeta prepago con saldo máximo de $500 mil: En estas estaciones puedes conseguirla
- Por Cristian Latorre
Metro de Santiago lanzó oficialmente su nueva tarjeta prepago MetroMUV Visa, que llega en formato físico y digital para realizar compras en comercios presenciales y online tanto al interior de Chile como en el extranjero.
El lanzamiento se celebró junto a Visa Chile y Estudio Bla! -a cargo del festival Hecho en Casa-, en una presentación que contó con Felipe Bravo, gerente general de Metro de Santiago, y Carolina Iturra, gerente general de MetroMUV.
¿Desde cuándo puedo conseguirla?
Desde este martes 4 de noviembre la tarjeta está disponible completamente gratis al realizar una carga inicial de $1.000 pesos. La promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre o hasta agotar el stock de 200 mil unidades.
Se podrá obtener en las siguientes estaciones de Metro de Línea 1 y 5:
- La Moneda
- Los Leones
- Universidad de Santiago
- Las Rejas
- Pajaritos
- San Pablo
Metro reveló que progresivamente se irán sumando más estaciones, permitiendo mayor accesibilidad para los usuarios interesados en obtener la tarjeta.
Características principales de la tarjeta
Carolina Iturra destacó que se trata de una “tarjeta con un saldo máximo de 500 mil pesos. MetroMUV está regulada por la CMF, no tiene costos de mantención y permite operar con total seguridad desde la app que está disponible para Android e iOS o el sitio web”.
En resumen, la tarjeta MetroMUV Visa permite a sus usuarios:
- Comprar en Chile y el extranjero
- Gestionar saldo desde la app
- Transferir dinero entre cuentas
- Recargar el saldo fácilmente
- Pagar los viajes con QR en Metro, buses, trenes y taxis
