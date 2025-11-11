Concierto de Dua Lipa: Anuncian desvíos de tránsito cerca del Estadio Nacional

11 nov. 2025 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno anunció desvíos de tránsito a raíz de los conciertos de la cantante Dua Lipa que se llevarán a cabo este martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el Estadio Nacional, generando importantes restricciones de circulación en la zona.

A la medida también se ha sumado Metro de Santiago, servicio que informó con anterioridad que varias estaciones de Línea 3 y 6 se verán afectadas con restricciones de ingreso o salida durante ambas jornadas del evento.

Cortes y desvíos de tránsito en Ñuñoa

Según informó TransporteInforma, se implementarán cortes y desvíos en las inmediaciones del Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, desde las 13:30 de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles.

Los puntos afectados incluyen:

Avenida Grecia desde calle Obispo Orrego hasta calle Los Tres Antonios.

Calle Campos de Deportes desde Avenida Grecia hasta la intersección Calle Crescente Errazuriz.

Calle Campos de Deportes con Los Pescadores (ambos lados).

Calle Campos de Deportes con Calle Suarez Mujica (ambos lados).

Calle Campos de Deportes con General Miranda (ambos lados).

Avenida Maraton entre Avenida Grecia y Guillermo Mann.

Avenida Carlos Ditborn entre Avenida Maraton y Avenida Lo Encalada.

Avenida Carlos Ditborn con Calle Los Jazmines (solo acceso exclusivo residentes).

Pedro de Valdivia entre Avenida Grecia y Calle Las Encinas.

Calle Doctor Luis Bisquert (calle cerrada a Pedro de Valdivia).

Pasaje Uno (calle cerrada a Pedro de Valdivia).

Avenida Pedro de Valdivia intersección Av. Grecia y de Calle Las Encinas.

Horario extendido en Metro de Santiago

Este martes 11 y miércoles 12 de noviembre se extenderá el horario de cierre hasta las 00:30 horas en algunas estaciones de Línea 3 y Línea 6.

Solo ingreso L6

Estadio Nacional

Ñuble

Ñuñoa

Solo salida L3

Plaza Quilicura

Conchalí

Hospitales

U. de Chile

Irarrázaval

Ñuñoa

Plaza Egaña

Solo salida L6

Cerrillos

Franklin

Ñuble

Ñuñoa

Inés de Suárez

Los Leones

Combinación

Ñuñoa (L3–L6).

