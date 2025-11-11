Logo Mega

Concierto de Dua Lipa: Anuncian desvíos de tránsito cerca del Estadio Nacional

¿Qué pasó?

El Gobierno anunció desvíos de tránsito a raíz de los conciertos de la cantante Dua Lipa que se llevarán a cabo este martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el Estadio Nacional, generando importantes restricciones de circulación en la zona.

A la medida también se ha sumado Metro de Santiago, servicio que informó con anterioridad que varias estaciones de Línea 3 y 6 se verán afectadas con restricciones de ingreso o salida durante ambas jornadas del evento.

Cortes y desvíos de tránsito en Ñuñoa

Según informó TransporteInforma, se implementarán cortes y desvíos en las inmediaciones del Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, desde las 13:30 de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles.

Los puntos afectados incluyen:

  • Avenida Grecia desde calle Obispo Orrego hasta calle Los Tres Antonios.
  • Calle Campos de Deportes desde Avenida Grecia hasta la intersección Calle Crescente Errazuriz.
  • Calle Campos de Deportes con Los Pescadores (ambos lados).
  • Calle Campos de Deportes con Calle Suarez Mujica (ambos lados).
  • Calle Campos de Deportes con General Miranda (ambos lados).
  • Avenida Maraton entre Avenida Grecia y Guillermo Mann.
  • Avenida Carlos Ditborn entre Avenida Maraton y Avenida Lo Encalada.
  • Avenida Carlos Ditborn con Calle Los Jazmines (solo acceso exclusivo residentes).
  • Pedro de Valdivia entre Avenida Grecia y Calle Las Encinas.
  • Calle Doctor Luis Bisquert (calle cerrada a Pedro de Valdivia).
  • Pasaje Uno (calle cerrada a Pedro de Valdivia).
  • Avenida Pedro de Valdivia intersección Av. Grecia y de Calle Las Encinas.

Horario extendido en Metro de Santiago

Este martes 11 y miércoles 12 de noviembre se extenderá el horario de cierre hasta las 00:30 horas en algunas estaciones de Línea 3 y Línea 6.

Solo ingreso L6

  • Estadio Nacional
  • Ñuble
  • Ñuñoa

Solo salida L3

  • Plaza Quilicura
  • Conchalí
  • Hospitales
  • U. de Chile
  • Irarrázaval
  • Ñuñoa
  • Plaza Egaña

Solo salida L6

  • Cerrillos
  • Franklin
  • Ñuble
  • Ñuñoa
  • Inés de Suárez
  • Los Leones

Combinación

  • Ñuñoa (L3–L6).

