Concierto de Dua Lipa: Anuncian desvíos de tránsito cerca del Estadio Nacional
- Por Cristian Latorre
El Gobierno anunció desvíos de tránsito a raíz de los conciertos de la cantante Dua Lipa que se llevarán a cabo este martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el Estadio Nacional, generando importantes restricciones de circulación en la zona.
A la medida también se ha sumado Metro de Santiago, servicio que informó con anterioridad que varias estaciones de Línea 3 y 6 se verán afectadas con restricciones de ingreso o salida durante ambas jornadas del evento.
Cortes y desvíos de tránsito en Ñuñoa
Según informó TransporteInforma, se implementarán cortes y desvíos en las inmediaciones del Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, desde las 13:30 de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles.
Los puntos afectados incluyen:
- Avenida Grecia desde calle Obispo Orrego hasta calle Los Tres Antonios.
- Calle Campos de Deportes desde Avenida Grecia hasta la intersección Calle Crescente Errazuriz.
- Calle Campos de Deportes con Los Pescadores (ambos lados).
- Calle Campos de Deportes con Calle Suarez Mujica (ambos lados).
- Calle Campos de Deportes con General Miranda (ambos lados).
- Avenida Maraton entre Avenida Grecia y Guillermo Mann.
- Avenida Carlos Ditborn entre Avenida Maraton y Avenida Lo Encalada.
- Avenida Carlos Ditborn con Calle Los Jazmines (solo acceso exclusivo residentes).
- Pedro de Valdivia entre Avenida Grecia y Calle Las Encinas.
- Calle Doctor Luis Bisquert (calle cerrada a Pedro de Valdivia).
- Pasaje Uno (calle cerrada a Pedro de Valdivia).
- Avenida Pedro de Valdivia intersección Av. Grecia y de Calle Las Encinas.
ATENCIÓN. Desde las 13:30 horas de hoy y hasta las 01:00 horas, se implementarán cortes y desvíos en las inmediaciones del Estadio Nacional en #Ñuñoa por concierto de #DuaLipa. Prefiera vías alternativas alejados de este punto. pic.twitter.com/8I60p2E5of— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 11, 2025
Horario extendido en Metro de Santiago
Este martes 11 y miércoles 12 de noviembre se extenderá el horario de cierre hasta las 00:30 horas en algunas estaciones de Línea 3 y Línea 6.
Solo ingreso L6
- Estadio Nacional
- Ñuble
- Ñuñoa
Solo salida L3
- Plaza Quilicura
- Conchalí
- Hospitales
- U. de Chile
- Irarrázaval
- Ñuñoa
- Plaza Egaña
Solo salida L6
- Cerrillos
- Franklin
- Ñuble
- Ñuñoa
- Inés de Suárez
- Los Leones
Combinación
- Ñuñoa (L3–L6).
