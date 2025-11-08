El primero que cruza el río Maipo: RED Movilidad inaugura recorrido que suma dos nuevas comunas al servicio

08 nov. 2025 - 20:38 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 8 de noviembre RED Movilidad inauguró el nuevo recorrido 282, el primero que cruza el río Maipo y suma a las comunas de Pirque y Buin al sistema integrado de transporte del Gran Santiago.

Nuevo recorrido para Pirque y Buin

El nuevo recorrido de bus une la estación Plaza de Puente Alto, de la Línea 4 del Metro de Santiago, con la estación EFE Nos en la comuna de San Bernardo, pasando por Pirque y sectores de Buin.

El nuevo servicio funcionará entre las 05:30 y las 23:30 horas de lunes a sábado y entre las 06:30 y las 23:30 horas los domingos y festivos.

Recorrido hacia estación EFE Nos

Villa San Ramón - Pirque - El Cruceral - Virginia Subercaseaux - Camino Los Morros - Mall Plaza Sur.

Recorrido hacia Plaza de Puente Alto

Camino Los Morros - Valle Nevado - Virginia Subercaseaux - El Cruceral - Pirque - Villa San Ramón.

Extensiones y modificaciones de servicio

Además del nuevo servicio 282, RED Movilidad también inauguró este sábado un nuevo recorrido en Puente Alto: El F28 que une el sector de Bajos de Mena, Metro Plaza de Puente Alto y Eduardo Cordero.

Por otro lado, desde hoy también se implementaron extensiones y modificaciones de servicios en distintas comunas:

722 : Se extendió al terminal Santa Marta en Huechuraba.

: Se extendió al terminal Santa Marta en Huechuraba. B13 : Modificó su ruta en el sector de Santo Tomás de Lampa.

: Modificó su ruta en el sector de Santo Tomás de Lampa. B26: Acortó su trazada en la Alameda para evitar el barrio Meiggs en Santiago.

Para revisar en detalle los nuevos recorridos, las modificaciones y extensiones de servicio, ingresa al sitio web de RED Movilidad (www.red.cl).

