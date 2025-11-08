Licencia de Conducir Digital: ¿En qué momento se obtiene?

08 nov. 2025 - 12:00 hrs.

El pasado 1 de septiembre concluyó el plan de implementación gradual de la licencia de conducir digital, por lo que este documento ya es asequible por medio de dispositivos electrónicos, siempre y cuando se obtenga la autorización para manejar un vehículo por parte de la Dirección de Tránsito.

Sin embargo, los que ya tienen su licencia de conducir en formato físico, no pueden acceder a ella en su teléfono simplemente descargando la aplicación, ya que la Dirección de Tránsito correspondiente debe autorizar su implementación para cada conductor.

¿En qué momento se obtiene la licencia de conducir digital?

La licencia de conducir digital podrán obtenerla los choferes al momento de renovar su documento o cuando se consiga la licencia por primera vez.

Es decir, para habilitar la licencia de conducir digital y su respectiva aplicación móvil, la Dirección del Tránsito será la encargada de autorizar su uso al momento de acudir a renovarla por vencimiento o cuando se obtenga por primera vez.

El nuevo documento otorga varias ventajas, entre las cuales se encuentran una fiscalización más rápida y efectiva para detectar licencias falsificadas y a personas que hayan infringido la ley y se les haya retirado el documento, contribuyendo significativamente a la seguridad vial.

Cabe recordar que la licencia de conducir digital no inhabilita el documento físico, por lo que ambos son válidos, estén autorizados por las autoridades pertinentes y estén al día.

