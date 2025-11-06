Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

Sence ofrece cursos gratuitos de conducción para licencia profesional A2: Así puedes postular

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ofrece varios cursos de conducción que otorgan la licencia profesional clase A2, permitiendo conducir taxis, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con capacidad de 10 a 17 pasajeros sin contar al conductor.

Los cursos bajo modalidad presencial en esta ocasión están ubicados en la zona sur del país, en Valdivia y Puerto Montt, ambos con inicio de clases dentro de los próximos días de noviembre.

Lo más visto de Dato útil

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para postular a estos cursos gratuitos es necesario:

Ir a la siguiente nota
  1. Ser beneficiario activo del Fondo de Cesantía Solidario, es decir, estar recibiendo este beneficio actualmente.
  2. También se requiere haber completado educación media preferentemente.
  3. Poseer experiencia acreditable de 2 años.
  4. Tener 20 años de edad como mínimo.
  5. Contar con licencia clase B por al menos 2 años.
  6. Rendir y aprobar tanto examen físico como examen psicológico.

Además, debes saber que existen dos empresas ejecutoras del curso “Convencional Conducente a Licencia de Conductor Profesional Clase A2”:

  • En Valdivia participa Escuela Profesionales de Conductores Todo Transporte Limitada (inicia el 17 de noviembre)
  • En Puerto Montt está a cargo Capchile Limitada (inicia el 24 de noviembre)

Ambos ofrecen el mismo programa de capacitación con las mismas certificaciones.

¿Cómo postular?

Para acceder a los cursos y realizar tu postulación debes ingresar al sitio web del Sence a través del enlace disponible en su plataforma (clic aquí)

Una vez allí, elige la clase de tu preferencia según la región donde desees estudiar, haz clic en “postular” y accede con tu ClaveÚnica o clave tributaria. Luego sigue los pasos indicados por el portal para completar tu inscripción.

Todo sobre Cursos

Leer más de

Notas relacionadas