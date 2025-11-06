Sence ofrece cursos gratuitos de conducción para licencia profesional A2: Así puedes postular

06 nov. 2025 - 19:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ofrece varios cursos de conducción que otorgan la licencia profesional clase A2, permitiendo conducir taxis, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con capacidad de 10 a 17 pasajeros sin contar al conductor.

Los cursos bajo modalidad presencial en esta ocasión están ubicados en la zona sur del país, en Valdivia y Puerto Montt, ambos con inicio de clases dentro de los próximos días de noviembre.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para postular a estos cursos gratuitos es necesario:

Ser beneficiario activo del Fondo de Cesantía Solidario, es decir, estar recibiendo este beneficio actualmente. También se requiere haber completado educación media preferentemente. Poseer experiencia acreditable de 2 años. Tener 20 años de edad como mínimo. Contar con licencia clase B por al menos 2 años. Rendir y aprobar tanto examen físico como examen psicológico.

Además, debes saber que existen dos empresas ejecutoras del curso “Convencional Conducente a Licencia de Conductor Profesional Clase A2”:

En Valdivia participa Escuela Profesionales de Conductores Todo Transporte Limitada ( inicia el 17 de noviembre )

participa Escuela Profesionales de Conductores Todo Transporte Limitada ( ) En Puerto Montt está a cargo Capchile Limitada (inicia el 24 de noviembre)

Ambos ofrecen el mismo programa de capacitación con las mismas certificaciones.

¿Cómo postular?

Para acceder a los cursos y realizar tu postulación debes ingresar al sitio web del Sence a través del enlace disponible en su plataforma (clic aquí)

Una vez allí, elige la clase de tu preferencia según la región donde desees estudiar, haz clic en “postular” y accede con tu ClaveÚnica o clave tributaria. Luego sigue los pasos indicados por el portal para completar tu inscripción.

