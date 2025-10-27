Cursos de conducción gratuitos del Sence: Revisa los requisitos y en qué comunas se puede postular para obtener licencia de manejo

27 oct. 2025 - 14:30 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ha dispuesto de una serie de cursos gratuitos a los que pueden acceder las personas que cumplan con algunos requisitos.

Entre estos cursos se encuentra disponibles capacitaciones para obtener licencia de conducir clase A2, A3 y A5.

Cabe destacar que estas licencias permiten obtener el permiso para conducir taxis, ambulancias y vehículos de transporte público y privado como los de plataformas de Uber, Cabify, etc., en el caso de la licencia A2.

Por otro lado, la licencia clase A3 autoriza a manejar taxis, transporte escolar, ambulancias o vehículos de transporte público y privado, pero sin límite de asientos. Y finalmente, la licencia clase A5, permite conducir vehículos de carga, simples o articulados, cuyo peso bruto sea superior a 3.500 kilogramos.

¿Cómo postular a los cursos de conducción gratuitos del Sence?

Para poder acceder a estos cursos del Sence, es necesario cumplir con algunos requisitos para poder postular, que son los siguientes:

Licencia A2

Estar recibiendo actualmente el Fondo de Cesantía Solidario.

Tener educación media completa.

Experiencia conduciendo de 2 años y que pueda acreditarlo.

Tener mínimo 20 años de edad.

Tener licencia clase B con 2 años de antigüedad.

Rendir y aprobar exámenes físicos y psicológicos.

Licencia A3

Estar en el 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH). Personas de las regiones de Aysén y Magallanes, podrán acceder los que estén dentro del 80%.

Tener educación media completa.

Experiencia conduciendo de 2 años y que pueda acreditarlo.

Tener mínimo 20 años de edad.

Tener licencia clase B con 2 años de antigüedad.

Presentar hoja de vida del conductor.

Licencia A5

Estar en el 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH). Personas de las regiones de Aysén y Magallanes, podrán acceder los que estén dentro del 80%.

Tener educación media completa.

Experiencia conduciendo de 2 años y que pueda acreditarlo.

Tener mínimo 20 años de edad.

Tener licencia clase B con 2 años de antigüedad.

Presentar hoja de vida del conductor.

¿En qué comunas estarán disponibles los cursos de conducción del Sence?

Para esta convocatoria los cursos estarán disponibles en las comunas de Valdivia y Puerto Montt, en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, respectivamente y cuentan con cupos limitados.

A continuación revisa el listado de cursos según comuna, dirección y fecha de inicio:

Clases en Valdivia (Licencia A5): Inician el 10 de noviembre.

(Licencia A5): Inician el 10 de noviembre. Clases en Valdivia (Licencia A2): Inician el 17 de noviembre.

(Licencia A2): Inician el 17 de noviembre. Clases en Puerto Montt (Licencia A3): Inician el 4 de noviembre.

Para poder acceder a los cursos y realizar la postulación, solamente debe ingresar al siguiente enlace del Sence (clic aquí), elegir la clase de su preferencia, presionar "postular" y acceder con su clave única o clave tributaria y seguir los pasos indicados por el portal.

