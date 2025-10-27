Cursos de conducción gratuitos del Sence: Revisa los requisitos y en qué comunas se puede postular para obtener licencia de manejo
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ha dispuesto de una serie de cursos gratuitos a los que pueden acceder las personas que cumplan con algunos requisitos.
Entre estos cursos se encuentra disponibles capacitaciones para obtener licencia de conducir clase A2, A3 y A5.
Cabe destacar que estas licencias permiten obtener el permiso para conducir taxis, ambulancias y vehículos de transporte público y privado como los de plataformas de Uber, Cabify, etc., en el caso de la licencia A2.
Por otro lado, la licencia clase A3 autoriza a manejar taxis, transporte escolar, ambulancias o vehículos de transporte público y privado, pero sin límite de asientos. Y finalmente, la licencia clase A5, permite conducir vehículos de carga, simples o articulados, cuyo peso bruto sea superior a 3.500 kilogramos.
¿Cómo postular a los cursos de conducción gratuitos del Sence?
Para poder acceder a estos cursos del Sence, es necesario cumplir con algunos requisitos para poder postular, que son los siguientes:
Licencia A2
- Estar recibiendo actualmente el Fondo de Cesantía Solidario.
- Tener educación media completa.
- Experiencia conduciendo de 2 años y que pueda acreditarlo.
- Tener mínimo 20 años de edad.
- Tener licencia clase B con 2 años de antigüedad.
- Rendir y aprobar exámenes físicos y psicológicos.
Licencia A3
- Estar en el 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH). Personas de las regiones de Aysén y Magallanes, podrán acceder los que estén dentro del 80%.
- Tener educación media completa.
- Experiencia conduciendo de 2 años y que pueda acreditarlo.
- Tener mínimo 20 años de edad.
- Tener licencia clase B con 2 años de antigüedad.
- Presentar hoja de vida del conductor.
Licencia A5
- Estar en el 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH). Personas de las regiones de Aysén y Magallanes, podrán acceder los que estén dentro del 80%.
- Tener educación media completa.
- Experiencia conduciendo de 2 años y que pueda acreditarlo.
- Tener mínimo 20 años de edad.
- Tener licencia clase B con 2 años de antigüedad.
- Presentar hoja de vida del conductor.
¿En qué comunas estarán disponibles los cursos de conducción del Sence?
Para esta convocatoria los cursos estarán disponibles en las comunas de Valdivia y Puerto Montt, en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, respectivamente y cuentan con cupos limitados.
A continuación revisa el listado de cursos según comuna, dirección y fecha de inicio:
- Clases en Valdivia (Licencia A5): Inician el 10 de noviembre.
- Clases en Valdivia (Licencia A2): Inician el 17 de noviembre.
- Clases en Puerto Montt (Licencia A3): Inician el 4 de noviembre.
Para poder acceder a los cursos y realizar la postulación, solamente debe ingresar al siguiente enlace del Sence (clic aquí), elegir la clase de su preferencia, presionar "postular" y acceder con su clave única o clave tributaria y seguir los pasos indicados por el portal.
