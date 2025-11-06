Dueños de Turbus hacen millonaria inversión en Quilicura: ¿De qué se trata su nuevo proyecto?

06 nov. 2025 - 11:49 hrs.

Si hay un grupo que destaca por su multiplicidad de negocios es la familia Diez. Su portafolio está compuesto por reconocidas marcas, tales como Turbus, Autoplanet, el Museo Colección Jedimar y Starken, por mencionar algunas.

Por estos días, toda la atención del holding —fundado por el fallecido Jesús Diez Martínez, de cuyo nombre nace el acrónimo Jedimar— está centrada en otra de sus exitosas ramas comerciales, Samex.

Con más de 15 años de historia, esta compañía se dedica al envío y transporte de carga entre empresas (B2B, como suele denominarse), trabajando especialmente con las que pertenecen a los rubros de la construcción, la minería, la salud y lo automotriz.

Samex de Jedimar se expande por Chile

Desde 2024 que la autodenominada "experta en carga" viene impulsando un plan de crecimiento para llegar a más rincones del país. Su gerente general, Mauricio Parot, detalló a El Dínamo que el año pasado inauguraron en Valdivia (región de Los Ríos) y Punta Arenas (región de Magallanes).

Hace algunos meses, hizo lo propio en Curicó (región del Maule) y recientemente celebró la inauguración de un centro de distribución en Quilicura, emplazado en un terreno de 24 mil metros cuadrados.

Así es el nuevo centro de distribución de Samex en Quilicura (LinkedIn)

Tras una inversión equivalente a 11 millones de dólares —más de 10,3 mil millones de pesos chilenos, según el cambio actual—, en esta comuna de la Región Metropolitana habilitó 7.000 metros cuadrados de bodegas para carga de entrada y salida, y otros mil destinados a oficinas.

En su cuenta de LinkedIn, Samex detalla que su nuevo centro destaca por:

Tecnología para agilizar el flujo de la carga.

Sostenibilidad: 272 paneles solares, grúas horquillas y transpaletas eléctricas.

Agilidad: andenes diseñados por ciudad, enfocados en distribución rápida y eficiente.

"El monto de esta inversión refleja nuestro compromiso con el crecimiento del negocio, la modernización de la infraestructura, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora continua del servicio que entregamos a nuestros clientes en todo el país, de Arica a Punta Arenas", aseguró Parot al citado medio.

Para lo que resta de 2025, la meta es clara: cerrar el año con 21 sucursales, con una flota superior a 280 camiones distribuidos entre servicios de primera y última milla. De acuerdo con el directivo, las próximas aperturas serán en Vallenar, Ovalle, San Felipe y San Fernando.

