Mayor fabricante de estructuras de acero del país busca evitar su quiebra: ¿Cuáles son las razones de su mal presente económico?

¿Qué pasó?

Otra empresa acerera de la región del Biobío podría estar en peligro. Si hace un tiempo el cierre de Huachipato golpeó a la zona, ahora podría ser otra compañía del mismo rubro y también emplazada en Talcahuano la que cierre sus puertas.

Se trata de Edyce Metalúrgica, la cual acudió a la justicia para solicitar su reorganización judicial por presentar pasivos que superan los 33 mil millones de pesos.

La compañía cuenta con 75 años de trayectoria, posicionándose como la mayor fabricante de estructuras de acero del país.

¿Cuáles son las razones por las que Edyce solicitó su reorganización judicial?

El complejo escenario económico de la compañía respondería, en parte, a que proyectos de envergadura han sido adjudicados a la competencia china y a firmas de origen peruano y brasileño.

A su vez, de acuerdo con el Diario Financiero, la empresa indicó que su mal presente también responde a la crisis del rubro de la construcción, la falta de inversión en el sector privado y el encarecimiento del capital, lo que decantó en el aumento de sus pasivos.

De la misma forma, la empresa, al solicitar su reorganización judicial, destacó que han ocurrido circunstancias ajenas a su gestión.

La compañía aseguró estar preparada para afrontar la reactivación de la demanda y que, durante todo este tiempo, han mantenido operativos sus equipos de última generación.

