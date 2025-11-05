PepsiCo cambia de logo: Así será la nueva imagen de la compañía

05 nov. 2025 - 14:27 hrs.

Después de más de 25 años, la empresa PepsiCo, que agrupa reconocidas marcas como la popular bebida sabor cola y Lay's, cambiará su logo. Se trata de una iniciativa de rebranding orientada a construir una "compañía moderna y con visión de futuro", según un comunicado de la misma empresa.

De esta manera, se busca destacar la amplitud y diversidad del portafolio del conglomerado, considerando que solo el 21% de los consumidores reconoce alguna marca de la compañía, además de Pepsi, según indica el portal IPMark.

"Nuestra identidad refleja quiénes somos en 2025: una compañía con amplio alcance, que busca un impacto positivo en todo el mundo y con una gran familia de marcas de alimentos y bebidas", dijo el presidente y director ejecutivo de PepsiCo, Ramon Laguarta.

El nuevo logo de Pepsi

De acuerdo con el medio anteriormente citado, el nuevo diseño incorpora una sonrisa. Según la empresa, se trata de un gesto sencillo y universal que resume su propósito de "crear más sonrisas con cada sorbo y cada bocado", sintetizado en su nuevo lema: “Food. Drinks. Smiles”.

Jane Wakely, chief consumer and marketing officer y chief growth officer, international foods de PepsiCo, señaló que "nuestra marca renovada expresa tanto quiénes somos hoy como nuestras aspiraciones para el futuro. Al situar las sonrisas en el corazón de nuestra identidad visual, señalamos nuestra obsesión por el consumidor, que es la que impulsa nuestro crecimiento".

Si bien los canales digitales de la firma ya adoptaron la nueva imagen, el despliegue en productos, espacios de trabajo y puntos de contacto aún está en proceso.

