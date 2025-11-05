Telefónica dice adiós adiós a Chile: Estos son los posibles compradores de la empresa

05 nov. 2025 - 10:06 hrs.

¿Qué pasó?

Ya es un hecho. La icónica empresa española Telefónica dejará Chile. El tiempo que tome en concretarse su salida dependerá exclusivamente de cuánto tarden las negociaciones y autorizaciones regulatorias. De acuerdo con lo señalado desde Madrid por el presidente de la matriz española, Marc Mutra, la idea es fijar los límites concretos de la salida.

Según consigna El Mercurio, Chile no será el único país que dejará Telefónica, pues esto también incluye sus operaciones en México y Venezuela. Todo esto ocurre en el marco de un nuevo plan estratégico de la firma.

"Vamos a salir de Hispanoamérica y los tres países que tenemos (en esa zona) son México, Chile y Venezuela", aseguró Mutra en una rueda de prensa.

El alto ejecutivo evitó referirse más allá de lo que será la salida de estos tres países para no interferir en la negociación con los potenciales compradores.

Entre las razones que podrían explicar la salida de la compañía de estos países, está una serie de malos resultados financieros en los últimos años y una potente competencia en la industria de telecomunicaciones.

De acuerdo con lo explicitado por el medio anteriormente citado, las señales más complejas del duro momento en Telefónica Chile se dieron en mayo de este año, cuando su filial Telefónica Móviles Chile informó que recibiría una inyección de recursos por 371 mil millones de pesos, a través de un crédito con una filial de su controladora Telefónica S.A.

Un segundo factor ocurrió a fines del mismo mes, cuando se anunció que el ejecutivo Roberto Muñoz dejaba la gerencia general y presidencia de la empresa. Este ajuste en los altos mandos fue sucedido por la venta de la Torre Telefónica.

Entel como posible comprador

A través de un hecho esencial presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, la empresa informó que había recibido "diversas manifestaciones de interés no vinculantes, y que se está llevando a cabo un proceso de due diligence con varios posibles compradores, y no cuenta con más información en relación con la referida Oportunidad, por lo que no es posible anticipar el alcance, condiciones y/o efectos financieros que podría tener ésta para la Sociedad".

Eso sí, se podría concluir que Entel y la mexicana América Móvil (matriz de Claro) tendrían los ojos puestos en la empresa. Esto se podría inferir porque, luego del pronunciamiento de Telefónica, ambas compañías transparentaron en días previos sus intenciones ante los reguladores de Chile y México.

