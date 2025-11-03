El ambicioso proyecto que centro de esquí El Colorado busca llevar a cabo

03 nov. 2025 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Andacor, la cual controla los centros de esquí El Colorado y Farellones, presentó una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para que la autoridad defina si el ambicioso proyecto que tiene entre manos debe someterse o no a evaluación ambiental.

En concreto, lo que busca Andacor es construir un andarivel en El Colorado, denominado Telesilla Alpina, que tendría un costo de 1,9 millones de dólares.

El proyecto Telesilla Alpina

De acuerdo con lo consignado en el documento presentado ante el SEIA, "el objetivo principal del proyecto consiste en ejecutar obras correspondientes para la instalación de soporte para el proyecto de infraestructura de transporte para esquiadores y la construcción de equipamientos y servicios complementarios para operar".

De la misma forma, se hace hincapié en que el proyecto contempla la construcción de esta nueva infraestructura de transporte en dos etapas.

La primera considera la construcción del andarivel con 19 torres metálicas ancladas sobre fundaciones de hormigón armado, con fecha de término para la temporada de invierno de 2026. "Considera la ejecución del Punto A: Ejecución Estación Motriz en base para ingreso a Telesilla, Tramo A-B: Torres 1 a 12, Punto B: Estación Intermedia torres 13 a 16, Tramo B-C: Torres 17 a 19, Punto C: Estación Retorno y final", dice el documento.

La segunda etapa, en tanto, "considera la construcción de 180 m² de nuevas edificaciones e instalaciones de equipamiento complementario y casetas de control necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del andarivel, todas ubicadas en área urbana adyacente a la estación motriz. Se considera también la construcción de los accesos peatonales, vehiculares y áreas de estacionamientos, con fecha de término para la temporada de invierno 2027".

