Reconocida cafetería abre su local mas grande en todo Chile: ¿Dónde estará ubicada?

28 oct. 2025 - 17:55 hrs.

¿Qué pasó?

El sur del país fue el lugar escogido por una reconocida cafetería para abrir su tienda más grande a lo largo del territorio nacional. Se trata de un espacio de más de 180 metros cuadrados y una capacidad para 80 personas que ya ha abierto sus puertas.

Hablamos de Marley Coffee, que desarrolló este espacio bajo el modelo de franquicia, que promete a los clientes tener una buena experiencia, considerando el lugar donde la tienda fue emplazado.

¿Dónde está ubicada la tienda más grande de Marley Coffee?

En concreto, el lugar donde se erigió la sucursal fue en Isla Teja, Valdivia. De acuerdo con lo que consignan desde la misma marca, la cafetería cuenta con espacios amplios, materiales nobles de la región y rincones pensados tanto para el descanso como para el encuentro.

A su vez, la carta gastronómica incluye bollería artesanal, sándwiches frescos y opciones sin gluten, sin lactosa y sin azúcar, además de productos elaborados con ingredientes locales. También se suma la nueva zona Marley Kids.

"El espíritu de Marley Coffee siempre ha sido crear lugares donde las personas puedan conectar y disfrutar. Esta apertura en Valdivia representa justamente eso: un espacio que celebra la naturaleza, la comunidad y el café con propósito", comentó Mario Lasen, Gerente General de Marley Coffee para Chile y Latinoamérica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cocina Experiencia? (@cocinaexperiencia)

Además de la tienda recientemente inaugurada, se proyecta que se haga lo propio en nuevos locales en ciudades como Viña del Mar, Pucón y Santiago durante los próximos meses.

Todo sobre Empresas