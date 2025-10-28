Vino chileno fue escogido el N°1 del mundo: ¿Cuánto cuesta una botella de la cosecha 2021 de Don Melchor?

28 oct. 2025 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

La destacada revista estadounidense Wine Spectator eligió a la cosecha 2021 de Don Melchor, el icónico cabernet sauvignon de la Viña Don Melchor, como el "N°1-Vino del Año" durante el prestigioso New York Win Experience.

La distinción al vino Don Melchor se transformó así en un hito para la industria vitivinícola nacional, al ser el primer cabernet sauvignon chileno en alcanzar la máxima distinción que otorga la publicación.

De Puente Alto a conquistar el mundo

Con más de 35 cosechas a su haber, el galardonado vino es originario del histórico viñedo Don Melchor de Puente Alto, ubicado a los pies de la cordillera. El suelo pedregoso, el viento frío que baja de las montañas, las centenarias vides y el meticuloso trabajo humano convirtieron al viñedo en uno de los mejores terroirs para la elaboración de cabernet sauvignon de alta gama.

"Para producir un gran vino, es necesario tener una visión clara de hacia dónde se quiere ir, manteniéndose fiel a la esencia del terroir, pues es él quien verdaderamente nos guía. Somos conscientes de esto, y es por eso que en cada una de sus añadas buscamos expresar la belleza del perfecto equilibrio del terroir de Puente Alto", explicó Enrique Tirado, gerente general de Viña Don Melchor.

"Este importante reconocimiento, por lo tanto, no solo llega a coronar este excepcional terroir, sino también el trabajo dedicado, minucioso y comprometido de tanta gente que ha buscado la excelencia de Don Melchor año tras año", agregó.

¿Cuánto vale el vino Don Melchor 2021?

En el sitio web de la Viña Concha y Toro, matriz de la viña Don Melchor, una botella de 750 cc de la cosecha 2021 está avaluada en $280.000 para público general y en $252.000 para los socios; sin embargo, actualmente se encuentra agotado.

Pese a esto, en algunas licorerías online aún se pueden encontrar botellas del destacado vino nacional, con precios que fluctúan entre los $216.000 y los $315.000 por la botella de 750 cc en caja de madera.