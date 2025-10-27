Estará ubicada en Vitacura y promete una experiencia sensorial inmersiva: Esta es la nueva casa de perfumes que llega a Chile

27 oct. 2025 - 17:51 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado de los perfumes continúa expandiéndose en el país. Ahora, una reconocida casa de origen británico-francesa arriba a Chile, inaugurando su primera boutique oficial en Vitacura, en la zona oriente de la Región Metropolitana.

El espacio, además de ser un lugar para adquirir fragancias, promete ofrecer una experiencia sensorial inmersiva para sus clientes.

¿Cuál es la nueva casa de perfumes que llega a Chile?

Se trata de Creed, firma fundada en 1760 por James Henry Creed. Si bien en un principio comenzó como una sastrería para la realeza europea, se hizo famosa por los guantes perfumados del rey Jorge III, según lo consignado por el medio Chócale.

Con el paso de los años, The House of Creed se transformó en uno de los referentes de la perfumería artesanal de lujo.

“Estamos muy felices de anunciar que pronto Chile tendrá su propia ¡boutique prestige! Hoy el lujo y la herencia se consolidan en nuestro país con la llegada de Creed, lo que ratifica la confianza de las marcas de lujo en el mercado local”, señaló Deepu Dayanani, CEO de DPG.

Uno de los productos estrella de la firma es Aventus, una fragancia que, según indican desde Creed, redefinió el concepto del perfume masculino.

La boutique, emplazada en Alonso de Córdova 2525, se suma a otras tiendas que la empresa tiene alrededor del mundo, como Londres, París y Buenos Aires.

“Creed se incorpora al circuito del lujo en Santiago, aportando una nueva dimensión a la experiencia olfativa y reafirmando que el verdadero lujo está en los detalles, la historia y la autenticidad”, concluyó el CEO de la marca.

