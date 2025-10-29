Reconocida marca de maquillaje internacional cerrará tienda en Santiago: Ofrece descuentos de hasta un 70%
Una reconocida marca de maquillaje a nivel internacional dio a conocer que cerrará una de sus tiendas en Chile, por lo que decidieron rematar gran parte de sus productos con hasta un 70% de descuento.
En concreto, se trata de la marca de maquillaje cruelty free MINA (conocida como 3INA), nacida en Europa y que cuenta con sucursales en países como España, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia.
¿Qué tienda de 3INA cerrará?
A través de un video TikTok, publicado por @descuentosrata, se dio a conocer que la tienda 3INA del Mall Plaza Egaña cerrará sus puertas, ofreciendo remates de sus productos con hasta un 70% de descuento.
En el video, varios usuarios comentaron que otras tiendas de la marca ya han cerrado, donde la del Costanera Center, según los cibernautas, estaría operativa hasta el 31 de este mes.
En una ocasión anterior, Meganoticias.cl se contactó con la marca para saber sobre el cierre de otras de sus tiendas, instancia en que ratificaron la noticia.
Si bien en aquella oportunidad no confirmaron el cierre de sus sucursales con fechas exactas, la decisión de bajar las persianas se concretaría en octubre.
