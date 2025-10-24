Día Mundial de la Pasta: Así puedes acceder a descuentos de hasta 50% y 2x1 este sábado 25 de octubre

24 oct. 2025 - 17:00 hrs.

Este sábado 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta y, para festejarlo, Uber Eats lanzará una serie de descuentos y promociones exclusivas que estarán disponibles durante toda la jornada en más de 30 restaurantes asociados en Chile.

Los usuarios de la aplicación podrán disfrutar de platos tradicionales de la cocina italiana, como ñoquis, lasañas y ravioles, con descuentos que alcanzan hasta el 50% y promociones 2x1 en locales seleccionados.

Promociones en Santiago

Il Romano Pizza (Santiago Centro): 50% en Lasaña Boloñesa Personal

(Santiago Centro): 50% en Lasaña Boloñesa Personal Lasañas Santiago (Santiago Centro): 30% en Boloñesa Individual + Pancitos de Ajo

(Santiago Centro): 30% en Boloñesa Individual + Pancitos de Ajo Fagotto (El Golf / Las Lilas): 30% en Pasta Bigoli Alfredo

(El Golf / Las Lilas): 30% en Pasta Bigoli Alfredo Lasañas Santiago (El Golf / Las Lilas): 30% en Nueva Lasaña Boloñesa de Soya (vegetariana) + Pancitos de Ajo

(El Golf / Las Lilas): 30% en Nueva Lasaña Boloñesa de Soya (vegetariana) + Pancitos de Ajo Ñoquisitos (Providencia): 30% Ñoquis Alla Vodka

(Providencia): 30% Ñoquis Alla Vodka Ragusa Pastas (Providencia): 50% en Pasta Alla Vodka

(Providencia): 50% en Pasta Alla Vodka Gusti Pasta (Providencia): 50% en Pastas Buongiorno y Pastas Presto Vegani

(Providencia): 50% en Pastas Buongiorno y Pastas Presto Vegani Teikit (Maipú Sur): 40% en Pasta Alfredo

(Maipú Sur): 40% en Pasta Alfredo Vapiano : 40% en Pasta Boloñesa

: 40% en Pasta Boloñesa Di'Varas Pizzas y Pastas (El Golf / Las Lilas): 50% en Pasta Funghi

(El Golf / Las Lilas): 50% en Pasta Funghi Arte Pastas (Santiago Centro): 50% en Pasta Clásica Alla Vodka

(Santiago Centro): 50% en Pasta Clásica Alla Vodka Sabroso : 40% en Tallarines Saltados de Pollo

: 40% en Tallarines Saltados de Pollo Tao Veg (San Joaquín): 50% en Tallarín Saltado

(San Joaquín): 50% en Tallarín Saltado Brunapoli (Vitacura / Los Trapenses / San Carlos): 30% en Ravioli di Zucca y Rigatoni Alla Bolognese

Freepik

¿Habrá promociones fuera de Santiago?

Sí, para quienes viven en otras regiones, Uber Eats contará con interesantes descuentos y promociones:

Ban Food: 2x1 en Tallarín con Salsa Boloñesa

La Serena

Tradición Chilena (Coquimbo): 2x1 en Tallarín Boloñesa

(Coquimbo): 2x1 en Tallarín Boloñesa Keto (Tierras Blancas): 50% en Pasta Multicereal con Kale

Valparaíso

Candela Bistro (Viña del Mar): 50% en Fettuccini con Camarones al Ajillo

(Viña del Mar): 50% en Fettuccini con Camarones al Ajillo Don Cucho (Viña del Mar): 50% en Fettuccini Napolitanos

(Viña del Mar): 50% en Fettuccini Napolitanos La Casa de la Abuela (Concón): 50% en Fettuccini

Concepción

Sano y Sabroso (Chillán): 30% en Pasta Boloñesa

(Chillán): 30% en Pasta Boloñesa Loretta Chef (Los Ángeles): 50% en Pasta al Champiñón

(Los Ángeles): 50% en Pasta al Champiñón Pastabox | Pastas Frescas (Av. Chacabuco): 50% en Fettuccine

(Av. Chacabuco): 50% en Fettuccine Italianissimo (Concepción Norte): 30% en Pasta Pollo Pesto

(Concepción Norte): 30% en Pasta Pollo Pesto Italianissimo (Av. Chacabuco): 50% en Pasta a tu Gusto

(Av. Chacabuco): 50% en Pasta a tu Gusto La Pastani (Av. Chacabuco): 50% en Gnocchi

