Día Mundial de la Pasta: Así puedes acceder a descuentos de hasta 50% y 2x1 este sábado 25 de octubre
- Por Cristian Latorre
Este sábado 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta y, para festejarlo, Uber Eats lanzará una serie de descuentos y promociones exclusivas que estarán disponibles durante toda la jornada en más de 30 restaurantes asociados en Chile.
Los usuarios de la aplicación podrán disfrutar de platos tradicionales de la cocina italiana, como ñoquis, lasañas y ravioles, con descuentos que alcanzan hasta el 50% y promociones 2x1 en locales seleccionados.
Promociones en Santiago
- Il Romano Pizza (Santiago Centro): 50% en Lasaña Boloñesa Personal
- Lasañas Santiago (Santiago Centro): 30% en Boloñesa Individual + Pancitos de Ajo
- Fagotto (El Golf / Las Lilas): 30% en Pasta Bigoli Alfredo
- Lasañas Santiago (El Golf / Las Lilas): 30% en Nueva Lasaña Boloñesa de Soya (vegetariana) + Pancitos de Ajo
- Ñoquisitos (Providencia): 30% Ñoquis Alla Vodka
- Ragusa Pastas (Providencia): 50% en Pasta Alla Vodka
- Gusti Pasta (Providencia): 50% en Pastas Buongiorno y Pastas Presto Vegani
- Teikit (Maipú Sur): 40% en Pasta Alfredo
- Vapiano: 40% en Pasta Boloñesa
- Di'Varas Pizzas y Pastas (El Golf / Las Lilas): 50% en Pasta Funghi
- Arte Pastas (Santiago Centro): 50% en Pasta Clásica Alla Vodka
- Sabroso: 40% en Tallarines Saltados de Pollo
- Tao Veg (San Joaquín): 50% en Tallarín Saltado
- Brunapoli (Vitacura / Los Trapenses / San Carlos): 30% en Ravioli di Zucca y Rigatoni Alla Bolognese
¿Habrá promociones fuera de Santiago?
Sí, para quienes viven en otras regiones, Uber Eats contará con interesantes descuentos y promociones:
Iquique
- Ban Food: 2x1 en Tallarín con Salsa Boloñesa
La Serena
- Tradición Chilena (Coquimbo): 2x1 en Tallarín Boloñesa
- Keto (Tierras Blancas): 50% en Pasta Multicereal con Kale
Valparaíso
- Candela Bistro (Viña del Mar): 50% en Fettuccini con Camarones al Ajillo
- Don Cucho (Viña del Mar): 50% en Fettuccini Napolitanos
- La Casa de la Abuela (Concón): 50% en Fettuccini
Concepción
- Sano y Sabroso (Chillán): 30% en Pasta Boloñesa
- Loretta Chef (Los Ángeles): 50% en Pasta al Champiñón
- Pastabox | Pastas Frescas (Av. Chacabuco): 50% en Fettuccine
- Italianissimo (Concepción Norte): 30% en Pasta Pollo Pesto
- Italianissimo (Av. Chacabuco): 50% en Pasta a tu Gusto
- La Pastani (Av. Chacabuco): 50% en Gnocchi
