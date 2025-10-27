Rebajas de $5.000 en tiendas de ropa: Revisa los descuentos en vestuario para clientes de BancoEstado

27 oct. 2025 - 19:00 hrs.

Los bancos en Chile suelen entregar beneficios en distintas categorías como música, hogar, mascotas, entretención y vestuario, siendo esta última una de las más demandadas por quienes buscan prendas con rebajas.

BancoEstado se suma a esta tendencia con descuentos exclusivos para clientes que cuenten con CuentaRUT, tarjeta de débito o crédito de la entidad.

¿Qué marcas ofrecen descuentos?

Entre las ofertas más destacadas se encuentran rebajas de $5.000 en compras superiores a $30.000, válidas todos los días en marcas reconocidas.

Weinbrenner ofrece $5.000 de descuento en tiendas presenciales por compras desde $50.000, mientras que Bata, North Star y Bubblegummers aplican el mismo beneficio por compras desde $30.000.

Así puedes acceder a las rebajas

Para acceder a estos descuentos, debes generar un código en el sitio convenios.bata.cl/bancoestado/ y seguir estos pasos:

Selecciona la marca, ingresa tu correo electrónico, los seis primeros números de tu tarjeta BancoEstado y el canal de compra (online o presencial). El código llegará a tu email y deberás ingresarlo antes de pagar en compras online o mencionarlo en caja si es presencial. El beneficio aplica solo para un artículo con precio igual o superior a $30.000 y no es válido en eventos como Cyber Day, Cyber Monday o Black Friday.

