¿Piensas viajar?: Revisa los beneficios para vuelos de BancoEstado

26 oct. 2025 - 15:00 hrs.

Como parte de su celebración por su aniversario 170, BancoEstado ha lanzado una serie de beneficios, entre los que hay concursos, descuentos, premios monetarios y más.

En esta ocasión, la entidad bancaria ofrece facilidades de pago para poder viajar, específicamente a través de la aerolínea JetSMART.

¿Qué beneficios para viajar tiene BancoEstado?

Las personas que sean clientes del BancoEstado, podrán acceder a un exclusivo beneficio para viajar en avión con la aerolínea JetSmart.

Esto, ya que el banco ofrece la compra de vuelos con la opción de pagar en 6 o 12 cuotas, sin cobrar intereses, todo esto, válido para viajes nacionales y por Sudamérica.

Lo anterior, siempre y cuando se utilice exclusivamente las tarjetas de crédito del BancoEstado.

Esta promoción, en conjunto entre el banco y la aerolínea, está vigente desde el 1 de enero hasta el próximo miércoles 31 de diciembre de este año, incluyendo las compras que se realicen este último día del 2025.

¿Cómo acceder al beneficio para vuelos de BancoEstado y JetSMART?

Para poder aplicar la promoción, debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de JetSMART y elegir su destino preferido en Chile o Sudamérica.

Posteriormente, al momento de avanzar con el pago del pasaje, seleccionar la pestaña "Clientes BancoEstado" e iniciar sesión.

Digitar el RUT del comprador y seleccionar el beneficio bajo los parámetros antes mencionados.

Cabe destacar que este benefici no aplica para compras con CuentaRUT ni con tarjetas de débito del BancoEstado.

Todo sobre Ofertas de viajes