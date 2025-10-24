Cuenta RUT: Este es el monto máximo que puedes tener en tu tarjeta

24 oct. 2025 - 11:00 hrs.

La Cuenta RUT es una cuenta vista de BancoEstado que no tiene costo de apertura ni mantención. Está disponible para personas chilenas o extranjeras que cuenten con cédula de identidad nacional vigente y se puede obtener desde los 12 años en el caso de las mujeres y desde los 14 años en hombres.

Es ampliamente utilizada en Chile, debido a su accesibilidad y a que no exige requisitos de renta ni antecedentes comerciales. Sin embargo, como toda cuenta vista, tiene límites operacionales para los montos de abono y el saldo máximo permitido.

¿Cuánto dinero se puede tener en la Cuenta RUT?

En la Cuenta RUT existen dos límites de saldo que se deben considerar. El primero indica que el usuario no puede recibir más de $4.000.000 entre depósitos o transferencias durante un mes calendario. Dicho límite se reinicia automáticamente el primer día de cada mes.

El segundo es que permite tener un saldo máximo de $5.000.000. Este tope es permanente, independiente de los depósitos o transacciones realizadas durante el mes.

Ambas limitantes deben cumplirse de forma conjunta para que las operaciones de abono se efectúen correctamente. En caso de superar alguna de ellas, la transacción no podrá completarse, por lo que es fundamental verificar los montos antes de realizar depósitos o recibir transferencias en la Cuenta RUT.

Los nuevos límites de transferencia de la Cuenta RUT

Hasta hace algunos meses, los envíos de dinero por la aplicación móvil y el sitio web de BancoEstado operaban bajo las siguientes limitaciones:

Para cuentas nuevas: el máximo de transferencia eran $100.000 durante las primeras 24 horas desde que la cuenta fue ingresada.

Pasadas las 24 horas, a esa cuenta nueva se le podrá depositar hasta $1.000.000.

Entre todas las cuentas nuevas ingresadas: máximo de $350.000 en total.

Límite diario total de transferencias: máximo de $1.000.000.

Tales montos tuvieron una importante alza, incrementando al doble algunas de las antiguas limitantes. En detalle, el máximo de las transferencias por la app y "Banca en línea" (web) son:

Para una cuenta nueva: transferencia diaria de hasta $200.000 .

. Pasadas las 24 horas, a esa cuenta se le podrán depositar hasta $2.000.000 .

. Entre todas las cuentas nuevas (durante las primeras 24 horas desde que fueron ingresadas): hasta $600.000 diarios .

. Límite diario total de transferencias: hasta $2.000.000 .

. Transferencias a través de CajaVecina entre cuentas de BancoEstado: para cuentas propias BancoEstado y a cuentas de terceros BancoEstado es de $200.000.

