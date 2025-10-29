Descuentos alcanzan hasta el 55% en medicamentos: Así puedes acceder al beneficio para usuarios de Fonasa

29 oct. 2025 - 08:00 hrs.

Distintos son los beneficios que tienen a disposición los usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Uno de ellos tiene relación con descuentos en medicamentos. Esto, luego de un acuerdo entre la Asociación Chilena de Municipalidades y Salcobrand.

En concreto, son más de 1.900 de fármacos a los que los usuarios de Fonasa podrán acceder con una rebaja de hasta el 55%.

¿Cómo se puede acceder al beneficio?

Para acceder a los descuentos, los afiliados deben descargar la aplicación Salcobrand y registrarse en el programa Mi Salcobrand, y utilizar el código al momento de realizar la compra en los locales, el sitio o la app.

Para inscribirse en ese programa, puedes acceder al siguiente enlace y llenar los campos que solicita el sistema.

De esta forma acceden al vademécum de su convenio y además a todos los beneficios Salcobrand, logrando siempre el mejor descuento.

Este convenio contempla miles de productos para diversos tratamientos, dentro de ellos un 75% son medicamentos y un 25% son productos de consumo masivo. Dentro de las categorías de medicamentos, un 24% son cardiometabólicos, un 18% para el sistema nervioso, y un 13% anticonceptivos y hormonoterapia, entre otros.

Todo sobre Fonasa