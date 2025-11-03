Reconocida óptica nacional renueva su logo: Estas son las razones del cambio

03 nov. 2025 - 16:21 hrs.

En el marco de su sexagésimo quinto (65°) aniversario, un importante cambio es el que anunció una reconocida tienda óptica. Fue en 1960 cuando inauguraron su primera tienda, y hoy pueden jactarse de tener más de 50 sucursales a lo largo de todo el país.

Se trata de Ópticas Place Vendôme, marca que asegura que durante todo este tiempo ha mantenido su esencia, albergando marcas internacionales de alta gama como Ray-Ban, Oakley, Emporio Armani, Versace, Polo Ralph Lauren y Prada.

Las razones del cambio de Place Vendôme

En lo que respecta al cambio anunciado por la empresa, se trata de la renovación de su logo. “Luego de años utilizando el distintivo ‘O.PV’, la marca vuelve a sus raíces con un diseño que rescata el prestigio de su nombre completo y lo conecta con la estética contemporánea, en un gesto que celebra el camino recorrido sin dejar de mirar hacia adelante”, dijeron desde la marca a través de un comunicado.

“Tenemos la fortuna de contar con una cartera de clientes que nos acompaña desde el inicio y que han traspasado su preferencia a sus hijos y nietos”, comenta Óscar Isla, Country Manager de Ópticas Place Vendôme.

“Esa sensación familiar, más la calidad que nos caracteriza, nos lleva a reconocer el camino recorrido y proyectar con entusiasmo lo que viene para el próximo año”, agregó.

Entre las novedades que se avecinan se destacan nuevas marcas en armazones y cristales, mayor inversión en tecnología para mejorar la experiencia en tienda y un renovado enfoque en salud visual preventiva, con servicios más integrales y personalizados.