Emblemático bar-bistró de Providencia anuncia su cierre: "Pensamos que este momento jamás llegaría"

"Con el alma llena de agradecimiento" el emblemático bar-bistró GUAPPO le anunció a sus clientes su cierre definitivo tras una historia de casi ocho años en la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana.

"El fin de un ciclo" se titula la publicación de Instagram en donde el local ubicado en la avenida Pocuro comunicó la noticia del cierre de sus puertas, que se concretará el próximo sábado 15 de noviembre.

GUAPPO anuncia su cierre

"Pensamos que este momento jamás llegaría... pero llegó. Y aunque el corazón se aprieta, lo recibimos con gratitud. Ha sido una aventura extraordinaria, llena de recuerdos imborrables y personas que dejaron huella en nuestra historia", escribieron.

Tras esto, comentaron que "nuestro pequeño rincón de 31m² se convirtió en mucho más que un espacio: fue un hogar, un refugio, un escenario de risas, aprendizajes, lágrimas, abrazos, bailes y celebraciones. Cada centímetro de este lugar guarda un pedacito de nosotros".

"Gracias de todo corazón a cada persona que formó parte de este viaje maravilloso. Lo vivimos intensamente, lo dimos todo, lo disfrutamos a concho. Aprendimos, crecimos, nos equivocamos y nos levantamos. Y aunque fueron casi ocho años, nos hubiera encantado que fueran mil más", agregaron.

"La vida es sabia, y está hecha de ciclos que comienzan y terminan. Hoy nos toca cerrar este capítulo, no con tristeza, sino con el alma llena de agradecimiento. Gracias por acompañarnos, por creer, por estar. Gracias por tanto, familia", cierra el comunicado de GUAPPO.

Por último, el local que se caracteriza por su "comida honesta, con personalidad y sazón" anunció que prontamente avisarán por sus redes sociales cuando harán la despedida oficial, reiterando una vez su "gracias por tanto" a todos sus clientes.

