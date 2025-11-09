Licencia de conducir digital: ¿Quiénes pueden obtenerla? 

09 nov. 2025 - 20:12 hrs.

El pasado mes de septiembre, la Licencia de Conducir Digital se implementó, finalmente, en la Región Metropolitana, completando así su plan gradual en todos los territorios del país, el cual comenzó en enero de este año.

El nuevo documento otorga varias ventajas, entre las cuales se encuentran una fiscalización más rápida y efectiva para detectar licencias falsificadas y a personas que hayan infringido la ley y se les haya retirado el documento, contribuyendo significativamente a la seguridad vial.

¿Quiénes pueden obtener la Licencia de Conducir Digital?

Así las cosas, si bien la Licencia de Conducir Digital ya se encuentra implementada en todo el país, y la app ‘Licencia de Conducir Digital’ de Conaset ya se encuentra activa, no todos pueden acceder a ella.

Esto debido a que la Licencia de Conducir Digital se irá implementando a medida que las personas vayan renovando este documento o accedan a él por primera vez.

De esta forma, si es que actualmente cuentas con una licencia de conducir vigente, no debes acudir a la Dirección de Tránsito de tu municipalidad para solicitar la actualización hasta que se cumpla el plazo de su vencimiento.

En este sentido, cabe destacar que no basta con descargar la aplicación para tener la licencia de conducir digital, pues antes debe ser autorizada desde cada Dirección de Tránsito tras aprobar los controles respectivos para su renovación.

