Reconocido actor de El Juego del Calamar fue absuelto de acusaciones de "conducta sexual inapropiada"

Una buena noticia recibió Oh Young-soo, el actor que dio vida a uno de los personajes más enigmáticos de la primera temporada de El Juego del Calamar. El intérprete del jugador número 1 fue absuelto de las acusaciones de conducta sexual inapropiada que enfrentaba desde 2022.

La resolución fue emitida por un tribunal de apelación surcoreano, que revirtió la sentencia anterior en la que el artista, de 81 años, había sido declarado culpable. En esa ocasión, se le había condenado a ocho meses de prisión y a realizar un curso de capacitación sobre violencia sexual.

¿De qué se le acusa al actor?

Los hechos imputados databan de 2017, cuando el actor habría "abrazado y besado en la mejilla a una actriz en contra de su voluntad".

Sin embargo, los jueces concluyeron que las pruebas no eran lo suficientemente sólidas para acreditar los hechos denunciados.

En su fallo, la Corte del Distrito de Suwon cuestionó la consistencia de los antecedentes presentados por la fiscalía, entre ellos la declaración de la denunciante.

“La memoria de la víctima pudo haberse visto afectada con el paso del tiempo. Cuando existen dudas razonables, corresponde proteger los intereses del acusado”, argumentó el tribunal.

Asimismo, los jueces señalaron que "existe la posibilidad de que la memoria de la denunciante no se mantenga íntegra después de tantos años. En tales casos, debe preservarse la presunción de inocencia".

El caso ha generado un amplio debate en Corea del Sur. Diversas organizaciones de derechos de las mujeres y colectivos culturales han cuestionado la forma en que la industria aborda las denuncias de violencia sexual.

En ese sentido, la agrupación Womenlink manifestó su descontento con la resolución judicial, expresando su “indignación por un fallo que, una vez más, oculta la violencia sexual en el mundo del teatro”.

De todas formas, el proceso no está completamente cerrado, ya que la fiscalía dispone de una semana para apelar la absolución ante el Tribunal Supremo surcoreano.

