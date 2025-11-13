¡Dua Lipa aún no deja Chile!: Captan a la cantante paseando por Pirque tras sus conciertos

13 nov. 2025 - 19:41 hrs.

Dua Lipa es conocida no sólo por interpretar covers de artistas originarios de los países que visita, sino que también por quedarse en los territorios a los que viaja para sus conciertos y así aprovechar de conocer distintas partes del mundo.

Chile no fue la excepción, ya que la intérprete de "Levitating" aún no dejaría el país, ya que fue captada paseando por la comuna de Pirque, Región Metropolitana.

Todo esto tras sus conciertos en el territorio nacional, que se realizaron el pasado martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

El paseo de Dua Lipa por Pirque

A través de redes sociales comenzó a circular una fotografía donde se ve a la artista disfrutando de un panorama en la famosa viña Concha y Toro. Por el momento, Dua Lipa no ha subido imágenes de su panorama a sus redes sociales.

Según The Clinic, la cantante se trasladó desde el Hotel Mandarín hasta la casona de la Viña Concha y Toro, acompañada de su familia. Pasó la tarde en el lugar y disfrutó de una de las experiencias más exclusivas de la marca nacional.

La invitación fue realizada por la propia viña, y gracias a esta pudo conocer las bodegas y degustar los vinos de la línea Casillero del Diablo.

Cabe recordar que en septiembre del 2022, previo a su concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida, subió el cerro San Cristóbal, donde incluso probó el mote con huesillo.

