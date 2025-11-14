"Tiene que tener la de Colo Colo sí o sí": Princesa Alba relata cómo fue su especial encuentro con Dua Lipa

14 nov. 2025 - 08:41 hrs.

Durante las dos noches en las que Dua Lipa se presentó en Chile, Princesa Alba fue la encargada de ser su telonera y la cantante nacional aprovechó la ocasión para hacerle un especial obsequio a la británica: una camiseta personalizada de Colo Colo.

"Me habían dicho que se podía dar (la posibilidad de interactuar), pero en la práctica uno nunca sabe porque puede pasar que el artista esté atrasado o se retrase el show, entonces me dijeron que podía pasar, pero nunca me aseguraron nada", le explicó la chilena a Las Últimas Noticias (LUN).

Ante la incertidumbre, la intérprete de "Convéncete" llegó los dos días con sus "regalitos", concretando finalmente el esperado encuentro la noche del miércoles. "Ahí la saludé, le dije que estaba muy agradecida por la invitación y que el papá me haya seleccionado como telonera, porque él fue", dijo.

"Tiene que tener la de Colo Colo sí o sí"

Sobre el especial regalo, la cantante detalló que vio a Dua Lipa con una camiseta de Boca Juniors y que tras se le cruzó un pensamiento: "Tiene que tener la de Colo Colo sí o sí".

Instagram

"Sentí que era muy su onda y con cristales, que le iba a encantar (...) Es algo súper icónico, porque siempre le regalan camisetas del equipo local y le tenía que dar la del equipo más popular de Chile. Lo que sí era complejo era alcanzar a acristalarla, pero se alcanzó en dos días", agregó.

Pero la camiseta del centenario de Colo Colo no fue el único regalo, ya que Princesa Alba también llevó una champaña, cuchuflíes, un libro del poeta chileno Alejandro Zambra y camisetas para toda la familia Lipa.

"Ella fue muy simpática, se interesó por cómo la había pasado, cómo me había tratado el equipo. Le dije que era un modelo a seguir y me dijo que era tierna", finalizó.

