China Suárez revela por qué se canceló su matrimonio con Benjamín Vicuña: "Teníamos todo listo"

16 nov. 2025 - 11:30 hrs.

La actriz María Eugenia "China" Suárez hizo una revelación inédita sobre su quiebre con Benjamín Vicuña, separación que sorprendió en su momento tanto a la prensa chilena como argentina, ya que se daba por hecho que la pareja tenía firmes intenciones de casarse.

Invitada al programa "Otro Día Perdido", Suárez habló sobre su mediático romance con el futbolista Mauro Icardi, con quien planea llegar al altar una vez que él concrete su divorcio de Wanda Nara. En ese contexto, confesó que "estuve a punto de casarme".

China Suárez cuenta por qué no se casó con Benjamín Vicuña

Y no se trataba de una exageración. La exfigura de "Casi Ángeles" explicó que con Vicuña "teníamos salón, catering… todo listo", lo que provocó la sorpresa del conductor, quien le preguntó si ya habían pagado el servicio. "No, todavía no estaba pagado, pero sí habíamos avanzado un montón", aclaró.

En ese mismo diálogo, contó que desde pequeña soñó con ser madre, aunque el matrimonio nunca fue una prioridad. "Cuando una pareja me hablaba de casarnos, yo decía: '¿Para qué, si después terminamos separándonos?'”, sinceró.

China Suárez y Benjamín Vicuña/Instagram

Según comentó, desde niña tuvo una visión pesimista del amor: "Siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida", lo que influyó en su decisión de no casarse con Vicuña. Relató que esa percepción nació tras la separación de sus padres cuando tenía 11 años, una ruptura que la desconcertó porque "nunca los vi pelear y de un día para el otro se separaron".

Actualmente, el vínculo entre la China y el actor chileno atraviesa uno de sus momentos más críticos, ya que se encuentran enfrentados judicialmente por la tenencia de sus hijos, quienes deben dividir su tiempo entre Turquía —donde reside la cantante— y Argentina, donde vive Benjamín.

Todo sobre Famosos chilenos