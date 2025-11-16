"El problema es que soy de la mesa de al lado": La divertida anécdota de Carla Jara en sus primeras horas como vocal de mesa

16 nov. 2025 - 10:37 hrs.

Este domingo es una jornada especial de cara al porvenir político de Chile. Durante este día millones de chilenos debemos acudir a las urnas para elegir a quien será el próximo Presidente y los futuros representantes en el Congreso Nacional.

El deber cívico nos compete a todos, más aún en esta oportunidad en que, por primera vez en mucho tiempo, las elecciones presidenciales vuelven a tener el carácter obligatorio.

En ese sentido, muchos famosos del país no quedan exentos de cumplir sus labores como vocal de mesa, en caso de que hayan sido designados por el Servicio Electoral (Servel). Uno de los rostros que tiene esta obligación es Carla Jara.

En el caso de esta última, ha compartido a través de sus redes sociales lo que es la antesala y su participación en esas funciones en las primeras horas de esta jornada electoral.

La anécdota de Carla Jara en sus primeras horas como vocal de mesa

"Buen día, bellezas, aquí vamos llegando al colegio, me tocó ser vocal de mesa. Así que con toda la carita llena de risa... igual es un día importante para nuestro país, así que vayan a votar, no tengan miedo, confíen en sus convicciones nomás y que nadie les diga nada, porque de repente la gente se mete mucho e influye en tu voto, y es tu decisión. Así que voten con la cabeza clara y que pase lo que tenga que pasar",k explicó en primera instancia.

Ya instalada en la mesa, grabó una historia diciendo: "Ya está constituida (la mesa), tiempo récord... con mis compañeritos, arreglando todo, muy concentrados. El problema es que soy de la mesa de al lado, entonces como ya soy amiga de los chiquillos me vine a esta mesa. Así que estamos tratando de solucionar las cosas porque ya firmé y todo".

