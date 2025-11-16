Vivi Rodrigues revela que su hija sufrió grave quemadura tras accidente doméstico: "Es una alerta importante"

16 nov. 2025 - 10:18 hrs.

La bailarina brasileña Vivi Rodrigues reveló que la razón de su actividad intermitente en redes sociales se debe a que su hija, Malié, atraviesa un complejo cuadro de salud tras sufrir un accidente doméstico que le provocó una quemadura.

A través de sus historias de Instagram, la exfigura de Porto Seguro contó que la pequeña, de nueve años, se quemó uno de sus brazos con agua caliente y posteriormente contrajo un virus, situación que la mantuvo completamente enfocada en el bienestar de la menor.

El accidente doméstico de la hija de Vivi Rodrigues

"Jamás imaginé que se podría quemar la piel del brazo, en el caso de Malié, con agua caliente para té y café. Obviamente, fue un accidente, no pasó conmigo, pero fue un accidente, pero es una alerta importante porque hay que tener cuidado, no solo, aunque sea tratándose de niños porque con adultos también", aseveró.

Rodrigues explicó que su hija sufrió una quemadura de segundo grado y compartió una fotografía del área afectada para mostrar la magnitud de la lesión. Por ello, hizo un llamado a tomar precauciones y prevenir este tipo de accidentes.

"Cuando vayan a tomar algo caliente, evitar moverse, tener mucho cuidado de que te puedas resbalar porque así sucedió con Malié. Alguien le tocó el brazo y el tazón se dio vuelta y se cayó en su brazo", remarcó.

Según dejó entrever la recordada participante de Mekano, su hija ya se encuentra en proceso de recuperación. Además de Malié, Vivi es madre de Kalie, ambas fruto de su matrimonio con el personal trainer brasileño Carlos Mariano.

Vivi Rodrigues/Instagram

