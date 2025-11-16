"Es como un guiño que él me hace": La sentida reflexión de Leonor Varela en nuevo aniversario del fallecimiento de su hijo

16 nov. 2025 - 10:02 hrs.

Cada 16 de noviembre significa un día de mucha reflexión para Leonor Varela. Durante esta jornada se cumple un nuevo aniversario de la muerte de su hijo Matteo, quien hace siete años falleció producto de una leucodistrofia.

En conversación con el medio Página 7, la actriz repasó la significancia que tiene para ella esta fecha, destacando que en esta oportunidad se trata de un momento especial.

Y es que no solo está el espacio para honrar la memoria de su hijo como cada año, sino que en esta ocasión coincide con el lanzamiento de su libro "El Barco de Luna", obra inspirada, precisamente, en Matteo.

"Es una fecha difícil para mí. Siempre tengo mucha aprensión por esta fecha, porque no sé lo que va a pasar: a veces tengo pena, estoy bien, me deprimo… me pasa de todo", dijo en primera instancia la artista.

Un año especial para Leonor Varela

“Pero este año es especial, porque son siete años, y él vivió seis años, entonces es la primera vez que se cumple más tiempo desde que él no está que el tiempo que estuvo. Y eso igual me genera cosas”, agregó.

Sobre este nuevo aniversario, Varela apuntó que "lo siento muy lindo, porque estoy sacando un libro, 'El Barco de Luna'. Un libro infantil que es el cuento que le contaba a la hermana de Matteito (Luna) cuando él falleció, justamente para ayudarla a entender lo que estaba pasando en nuestro hogar, en nuestra familia".

"Esperé al ilustrador durante ocho meses, después tuvimos el barco de China, pasaron un montón de cosas. Pero Matteito hizo que su libro saliera exactamente en su fecha y para mí ese tipo de cosas son las que digo que él está. Es como un guiño que él me hace y eso siempre me ayuda a mantener este vínculo vivo con mi hijo del otro lado”, reflexionó.

"Gracias a este libro, y a la manera de este cuento, que yo le ayudaba a entender que el alma trasciende, que la relación con la gente que se va existe, que el cuerpo es una cosa, y eso da pena, afrontar la muerte", remarcó.

