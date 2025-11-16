"Me pasó la cuenta": El origen de la complicada lesión de Tomás Vodanovic que pone en jaque su rutina diaria

16 nov. 2025 - 09:46 hrs.

Un importante rol ha tenido Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, en la campaña de la candidata oficialista Jeannette Jara (PC). Sin embargo, su participación de cara a una eventual segunda vuelta, donde todo parece indicar que estará la otrora ministra del Trabajo, podría estar en jaque.

Esto, luego de una complicada lesión que sufrió el jefe comunal de uno de los municipios más populosos del país mientras realizaba deporte.

El origen de la lesión del alcalde Vodanovic

En específico, la autoridad se encontraba jugando una pichanga en el marco de la semana del funcionario municipal de Maipú, cuando sufrió una lesión que, según sus palabras, ha complejizado las actividades de su rutina diaria.

“Es un deporte (el fútbol) que dejé de practicar hace algunos años, pero la motivación por defender a la alianza me pasó la cuenta”, indicó el alcalde.

A través de su cuenta de Instagram, remarcó que "recibí los resultados de la resonancia y confirman que tengo una rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera”.

"Es una noticia difícil de procesar, ya que me tendrá varios meses sin poder correr, que es una de las cosas que más disfruto y que me ayuda a bajar el estrés de la pega”, añadió.

"Son cosas poco fortuitas que pueden ocurrir ante movimientos mal hechos. Tenía el cuerpo un poco sobrecargado por el running y un mal movimiento en el fútbol provocó una rotura total del tendón", comentó a LUN.

Sobre la lesión en sí, apuntó que "tenemos que evaluar si se requiere operación o no y ver los tiempos de recuperación. Me dijeron que para volver a correr pueden ser entre seis a ocho meses. Pero mejor esperar la opinión de los especialistas".

