Alcalde Tomás Vodanovic recibió diagnóstico que limitará sus actividades: "Una noticia difícil de procesar"

El alcalde Tomás Vodanovic se ha hecho fama no solo por sus labores en la Municipalidad de Maipú, sino también por su faceta deportiva, ya que es amante del running y fiel hincha de Universidad Católica. Sin embargo, en los últimos días recibió un duro diagnóstico por el cual tendrá que pausar la actividad física y limitar sus salidas a terreno en lo que concierne a su labor como jefe comunal.

El diagnóstico del alcalde Vodanovic

A través de su cuenta de Instagram, Vodanovic compartió una historia con sus seguidores en la que reveló que sufrió una rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera.

Ante este alarmante diagnóstico, el alcalde señaló que "es una noticia difícil de procesar, ya que me tendrá varios meses sin correr, que es una de las cosas que más disfruto y que me ayuda a bajar el estrés de la pega".

Dicho sea de paso, indicó que en los próximos días los médicos evaluarán si tendrá que entrar a pabellón para someterse a una operación: "Vamos a tener que reducir un poco el despliegue y presencia en terreno, obviamente, sin descuidar mi labor municipal, así que les pido compresión".

Pese al diagnóstico, el alcalde mostró una actitud positiva y agregó: "Ya estoy mentalizado para enfrentar de buena forma lo que venga, hacer un buen proceso de recuperación y volver a hacer deporte lo antes posible. Vamos a meterle cabeza y ánimo, aunque cueste".

