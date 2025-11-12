¿Qué pasa si marco mal el voto? ¿Me puedo negar a ser vocal?: Mauricio Morales responde las principales dudas sobre las elecciones

12 nov. 2025 - 18:32 hrs.

Cada vez falta menos para las elecciones presidenciales del domingo 16 de noviembre, instancia en la que ocho candidatos se disputarán el sillón de La Moneda.

Será el primer comicio presidencial desde que se repuso el voto obligatorio, por lo que se espera que más de 15,7 millones de ciudadanos acudan a las urnas para emitir su sufragio, muchos de ellos por primera vez.

Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política y analista de Mega, aclaró las principales dudasde las personas de cara a las elecciones, a continuación.

¿Qué pasa si marco mal mi voto?

Si una persona estropea el voto por alguna razón, ya sea que marcó mal, que se equivocó, tiene que notificar de esto a la mesa, particularmente al presidente de mesa, con el fin de que este lo provea de una papeleta adicional.

¿Puedo votar con carnet vencido?

La Ley 18.700 de votaciones populares y escrutinios establece que existen dos documentos válidos para poder sufragar: el carnet de identidad y el pasaporte, incluso con ambos vencidos hasta con 12 meses de anticipación a la fecha de la elección.

¿Puedo votar con licencia de conducir si no tengo carnet?

No se puede votar con licencia de conducir ni con ningún otro documento que no sea carnet o pasaporte. Si es que por alguna razón perdió su carnet de identidad, no va a poder ir a sufragar, y solamente le quedará como alternativa la notificación del Juzgado de Policía Local. En esa instancia, entregue los argumentos y las razones de por qué no pudo asistir ese día a votar, que correspondería al extravío del carnet de identidad.

¿En qué caso me puedo excusar y dónde lo puedo hacer?

Hay distintas causales de por qué la gente no puede ir a votar. Por ejemplo:

Si la persona se encuentra enferma

Si es que tiene alguna incapacidad para ir a votar ese día

O si otra razón le impide asistir al local de votación

Hay otra adicional, que corresponde a encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación

La última, es la única razón que requiere la presencialidad del elector en alguna comisaría o cuartel de Carabineros. Es decir, si es que una persona se encuentra a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación, va a tener que entrar a Comisaría Virtual y realizar un proceso de inscripción de la causa. Le va a arrojar un código, y ese código lo debe llevar presencialmente a una comisaría, con el fin de que la misma comisaría valide que el elector se encontraba a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación.

¿Qué pasa si un vocal de mesa no puede asistir?

Debe esperar la notificación del Juzgado de Policía Local, dado que no cumplir con la labor de vocal de mesa trae aparejadas multas que son mucho mayores en comparación con la no asistencia a votar. Van desde las 2 UTM hasta las 8 UTM.

¿Cómo se define un vocal de mesa?

Por ley, los vocales de mesas son asignados por cuatro años. Cuatro años puede ser un periodo normal de elecciones en el que tengamos dos o tres comicios, pero también puede corresponder a un ciclo electoral muy intenso desde el punto de vista del número de elecciones, tal cual lo hemos tenido en este último periodo de 2020 hasta 2025.

Los vocales de mesa son escogidos por las juntas electorales, que analizan la nómina de cada una de las mesas de votación, y sobre la base de algún criterio relativamente objetivo, según edad o sexo de la persona, van escogiendo a los ciudadanos que se encontrarían teóricamente con mejores condiciones para enfrentar una labor de estas características.

¿Qué pasa si no voy al reconocimiento de mesa?

Hay dos procesos. El primer proceso se llama constitución de mesas, se realiza el día sábado a las 15:00 horas y deben concurrir los vocales nominados para estos comicios. La idea es que escojan dentro de la nómina de vocales un presidente, comisario, secretario y que la mesa tenga una jerarquía. Este proceso de constitución de mesas en principio debiese ser obligatorio, pero si la persona no asiste, no está sujeta a multa.

Al día siguiente, el día domingo, ya no hablamos de constitución, sino que de instalación de las mesas. Con un mínimo de tres vocales se inicia la apertura y funcionamiento del proceso electoral.

¿Qué funciona y quién debe funciones el día lunes?

Funcionan a las 14:00 horas del día lunes los colegios escrutadores, es una labor obligatoria. El objetivo es sumar las actas de las mesas que corresponden a su respectivo local, con el fin de enviarlas a los Tribunales Electorales, al TRICEL, y de esa manera dejar cerrado el proceso que comenzó el día anterior, el día domingo.

¿Qué pasa si me niego a ser vocal el día de la elección?

Si una persona se niega a ser vocal de mesa, una vez designado por el delegado de ese local de votación, esa persona debe ser apercibida por la fuerza pública, en este caso por el Ejército de Chile, que tiene a cargo la custodia de los locales de votación. Será entregado a Carabineros, con el fin de iniciar un proceso en su contra. Es una falta muy grave y se expone a sanciones extremadamente severas.

Si me dejan de vocal de mesa, ¿me pagan igual?

Sí, la ley establece que las personas que cumplan la función de vocal de mesa tienen acceso a dos tercios de UF.

¿Cuánto tiempo tengo para ir a votar si estoy trabajando?

Los empleadores deben entregar a cada uno de los ciudadanos un periodo de tres horas para ir a votar, sin que esto implique una rebaja en el salario y que tampoco las deba reponer durante la jornada u otra. Estamos hablando de un derecho ciudadano, el sufragio universal.

¿Los vocales aparte del pago tienen otro beneficio?

No, la ley entiende que este es un servicio que realizan los ciudadanos ante un proceso electoral. Se les entrega este monto simbólico, que son los dos tercios de UF.

