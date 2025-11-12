Elecciones 2025: Estos son los horarios en los que puedes votar este domingo

12 nov. 2025 - 14:00 hrs.

Este domingo 16 de noviembre se celebra uno de los eventos más importantes de la democracia chilena: las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Por un lado, ocho candidatos y candidatas aspiran ser el anfitrión del Palacio de La Moneda; y por otro, un amplio abanico de postulantes están en carrera por ser diputados y senadores del Congreso Nacional.

Los preparativos de la jornada electoral ya están listos, solo falta esperar el último día de la semana para que la ciudadanía acuda a las urnas y depositar su preferencia, teniendo en cuenta que el voto será obligatorio.

Quienes no cumplan con su deber cívico arriesgan una multa que varía entre $34.771 y $104.313 —quedan exentos si logran excusarse—. En el caso de los vocales de mesa, los designados que se ausenten arriesgan una sanción que va desde los $137.000 a los $549.000, aproximadamente.

¿Cuáles son los horarios para ir a votar en las elecciones?

Para planificar la votación, es clave conocer cuál será el horario de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias. Tal como ha sido tradicionalmente, las urnas estarán habilitadas para la recepción de sufragios entre las 08:00 y las 18:00 horas del domingo 16.

Eso sí, el horario de cierre es flexible. Por ejemplo, si ya son las 18 horas y en una mesa de votación hay una o más personas esperando su turno, los vocales deben extender el funcionamiento hasta que sufraguen todas.

Por cierto, en el caso de los electores que trabajan este domingo, ellos tienen un permiso mínimo de tres horas para ir a votar. La Dirección del Trabajo garantiza que esta medida no implica descuentos en sus remuneraciones o represalias por parte de sus empleadores.

¿Dónde tengo que votar? ¿Qué necesito para hacerlo?

Los usuarios pueden consultar sus datos electorales en esta plataforma del Servel. Ingresando únicamente su RUT con guion, conocerán si están habilitados para votar, su local y mesa de votación, además de la dirección del recinto.

Hasta el lugar pueden llegar mediante transporte público —nuevamente será gratuito—, con su cédula de identidad o pasaporte en mano para presentarlo en la mesa. Se aceptarán carnet vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones; vale decir, si caducó antes del 16 de noviembre de 2024, no servirá para votar.

