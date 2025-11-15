"Fue una humorada": Mujer que aseguraba ser prima de Jeannette Jara se retracta y ofrece "mil disculpas" a la candidata

15 nov. 2025 - 14:49 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que se anunciaran acciones legales en su contra, la mujer que protagonizó un video viral en donde aseguraba ser la prima de Jeannette Jara (PC), no tuvo más remedio que aclarar la situación y salir a ofrecer "mil disculpas" a la candidata presidencia.

En el registro viralizado en TikTok, la mujer, que dice llamarse Adriana Vargas Jara, aseguró ser prima hermana de la candidata del oficialismo y la acusó de ser "resentida social y conflictiva" y "tirar las manos".

Tras el video, el equipo de Jara salió rápidamente a desmentir cualquier vínculo familiar, calificando el hecho como un "acto de desinformación" y anunciando las "acciones pertinentes" para que "se realicen todas las investigaciones necesarias y se apliquen las sanciones que correspondan".

Falsa prima de Jeannette Jara ofrece "mil disculpas"

Ante esta situación, la mujer publicó un nuevo video en el que se retracta de sus acusaciones, ofreciendo "mil disculpas" por su "humorada".

"Pido mil disculpas por la humorada que se provocó y que nunca pensé que le iba a causar tanto daño a la señora Jeannette", expresó la falsa prima de la candidata en el registro de escasos 24 segundos.

"Fue una humorada, no sé cómo se filtró todo, pero yo reconozco que no fue con mala intención. Solo era hacer humor, porque los chilenos necesitamos harto humor en este tiempo", cerró.

Las disculpas de la falsa prima de Jeannette Jara

Todo sobre Jeannette Jara